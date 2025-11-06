ETV Bharat / state

'RSS​​ನವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ': ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್‌ ಖರ್ಗೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಸಂಸದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು.

ಸಂಸದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ, ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 6, 2025 at 3:54 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ''ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೇ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವರು. ಜನಗಣಮನ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಸೃಷ್ಟಿ ಅಷ್ಟೆ'' ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆ ಸಂಸದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.‌

ಜನಗಣಮನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆ ಆಗಬಾರದಿತ್ತು ಎಂಬ ಸಂಸದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ, ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ''ಆರ್​​ಎಸ್ಎಸ್​ನವರಿಗೆ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.‌ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವರು. ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಸೃಷ್ಟಿ ಅಷ್ಟೆ. ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್​ನಲ್ಲಿ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.‌

ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಚರ್ಚೆಯಾಗಲಿ: ''ಆಗ ಒಂದೇ ಮಾತರಂನಿಂದ ಜನ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿದ್ದು ನಿಜ. ಯುವಕರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದರು. ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಚರ್ಚೆಯಾಗಲಿ. ಜನರಿಗೆ ಜನಗಣಮನ ಹಾಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆರ್​​ಎಸ್ಎಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ. ಮನುಸ್ಮೃತಿ ತಂದವರು ಇವರು. ಅವರು ಮೊದಲು ಅವರ ಇತಿಹಾಸ ಓದಲಿ'' ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.‌

ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಿದೆ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ''ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ಅವರು ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗೀತೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಆಡಳಿತ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಅಂತಾ ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು.‌ ಈಗ 78 ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಿದೆ. ಜನಗಣಮನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪು ಏನಿದೆ? ಆದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಬಳಸುತ್ತಾರೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ‌ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನೆಹರು, ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ'' ಎಂದು ಟೀಕಾಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಚರಿತ್ರೆ ತಿರುಚುವ ಕೆಲಸ: ''ಅವರೇ ಆರ್​ಎಸ್ಎಸ್ ಅನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ತರಹ ಚರಿತ್ರೆ ತಿರುಚುವ ಕೆಲಸ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರದ್ದು ವ್ಯಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ?. ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವಿದೆ'' ಎಂದು ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣದ SIT ವರದಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮುಂದೂಡಿದ್ದೇವೆ: ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್

