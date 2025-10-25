ETV Bharat / state

ನೀವು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎರಡು ದಿನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ: ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ

ಸಿಎಂ ದೆಹಲಿ ಭೇಟಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ನೀವು ಏನೇನೋ ಊಹೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ (ETV Bharat)
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಾವು ಶಾಂತವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಎರಡು ದಿನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.‌

ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿಂದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಿಎಂ ದೆಹಲಿ ಭೇಟಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ನೀವು ಏನೇನೋ ಊಹೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬುಕ್ ಇದೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೋದ ಮೇಲೆ ವರಿಷ್ಠರನ್ನೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಖರ್ಗೆಯವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ದೆಹಲಿಗೆ ಅಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಾವೇನು ನಾಗಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ?. ನಾವು ದೆಹಲಿಗೇ ಹೋಗಬೇಕು. ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲಾಖೆ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ವರಿಷ್ಠರನ್ನೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಶಾಂತವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎರಡು ದಿನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಎಂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ: ಯತೀಂದ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ಚರ್ಚೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಎಂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಯಾರೇ ನಾಯಕರಿರಲಿ, ನಾಯಕತ್ವ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಸಮುದಾಯಗಳು ಎಕ್ಸೆಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಐಡಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ್ದು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ: ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಡಿಸಿಎಂ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ?. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ್ದು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ?. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ?. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು?, ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಡಿ. ಅದಾಗಿದೆ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಆಗಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಚಿತ್ತಾಪುರ ಪಥ ಸಂಚಲನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾಂತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕಾನೂನು, ಸಂವಿಧಾನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ, ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್​ನವರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಎಂದರು.‌

