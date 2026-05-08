ದಶಕದಿಂದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕಚೇರಿ ಬಿಜೆಪಿ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಚೇರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ
ಬಹುಮತವನ್ನು ಸದನದೊಳಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಮಾತು. ಮೊದಲೇ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 8, 2026 at 4:46 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ದಶಕದಿಂದ ಗವರ್ನರ್ ಕಚೇರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಾಗಿದೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಚೇರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೇಯೇ ಕೊಡಿ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಬಳಿ ಬಹುಮತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಸದನದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ. ಮೊದಲೇ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ?. ದಶಕದಿಂದ ಗವರ್ನರ್ ಕಚೇರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಾಗಿದೆ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಚೇರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಚನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರು. ಆಗ ಎಷ್ಟು ಸಹಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈ ಹಿಂದಿನ ತಮಿಳುನಾಡು ಗವರ್ನರ್ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ವಾಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು?. ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅಷ್ಟೇ. ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಗೌರವ ತೋರುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಶಾಸಕರ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆಗಿಲ್ಲ: ಐಪಿಎಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಥಳಾಂತರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರೇನು ದುಡ್ಡುಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾರಾ?. ಶಾಸಕರು, ಎಂಪಿಗಳು ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರೇ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ದು. ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರೂ ಧ್ವನಿ ಗೂಡಿಸಿದ್ರು. ಕೆಲವರು ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸರಿ ಅಂದ್ರು. ಈಗಾಗಲೇ ಐದಾರು ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆದಿದೆ. ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು?. ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ. ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಯಾರು ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು?. ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸಕರು ಅಷ್ಟು - ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಬದುಕು ಕಸಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಜಿ ರಾಂ ಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಕಾಯ್ದೆ ತರುವ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ನಿರ್ಧಾರ. ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗಿ 2 ತಿಂಗಳು ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕಾಯ್ದೆ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಯಾರು?. ಅವರ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದವರೇ ತಾನೇ. ಅವರೇ ಅನುದಾನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಬದುಕು ಕಸಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.
