ವಿಷಭರಿತ ಸರ್ಪ ಇದ್ದಾಗ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ?. ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತೀರಾ?: ತಂದೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ
ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ವಿಷಯದಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಬೇಕಾ? ಬೆಳೆಸಬೇಕಾ?, ಅದನ್ನೇ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 8, 2026 at 9:02 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ ಪುತ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ವಿಷ ಸರ್ಪನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವೇ ಹೇಳಿ?. ವಿಷ ಸರ್ಪ ಕಂಡಾಗ ಸ್ನೇಕ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಕರೆಸ್ತೀರಾ?. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ತಾನೇ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ನೇಕ್ ಶಾಮ್ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ?. ಊರು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ?. ಒಂದು ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅಸ್ಸೋಂ ಸಿಎಂ ಹಿಮಂತ್ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿವಿಲೆಜ್ ಇದೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಅದು ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಚೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಕೂತಂಗಿದೆ. ಅವರದು ಯಾವ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೇಳಿ? ಹಿಮಂತ್ ಬಿಶ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರದು ಯಾವುದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಲ್ವಾ?. ಆ ಪ್ರಿವಿಲೆಜ್ ಇದೆ, ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೂ ನಡೀತದೆ. ಅವರು ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದು, ದಲಿತರ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದು, ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರೂ ನಡೀತದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
I strongly condemn the disgraceful and derogatory remarks made by Assam Chief Minister @himantabiswa against our Leader and Mentor AICC President Mallikarjun Kharge ji.@kharge ji is a towering leader who has dedicated his life to upholding the Constitution, social justice, and…— Eshwar Khandre (@eshwar_khandre) April 8, 2026
ಎಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ದೂರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅವರು ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠೆ ತೋರಿಸಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾವುದು ವಿಷಭರಿತ ಸರ್ಪ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಪ ನೋಡಿದಾಗ, ವಿಷಭರಿತ ಸರ್ಪ ಇದ್ದಾಗ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?. ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತೀರಾ?. ಅಥವಾ ಹಾವನ್ನು ಓಡಿಸ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ?. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷವನ್ನು ಕೋಮು ವಿಷಯವನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು?. ಯಾಕೆ?. ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ಅಂತ ತತ್ವಗಳನ್ನ ನಾವು ಉಳಿಸಬೇಕಾ? ಬೆಳೆಸಬೇಕಾ?. ಸೋ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರು. ಈವಾಗಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ ಮುಂಚೆಯಿಂದಲೂ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲಾ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
