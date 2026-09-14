ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ತೋರಿಸಿ, ಸಣ್ಣ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ: ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ
ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸರ ಕೆಲಸ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 14, 2026 at 2:13 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ತೋರಿಸಿ. ಸಣ್ಣ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸರ ಕೆಲಸ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 80,558 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆದವು. ಇವುಗಳನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು 1,02,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಗೃಹರಕ್ಷಕರು (ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್) ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
’ಒಮ್ಮೆ ಆಲೋಚಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಭ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದು ಅವರು ಭದ್ರತೆ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ‘: ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಆಲೋಚಿಸಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರು. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾ, ನರ್ತಿಸುತ್ತಾ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದರು, ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರು, ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ತಡೆದರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ, ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ: ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರು, ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಸಮಯವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಅಂತಹ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ನಾವು ನೀಡಬಹುದಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಗೌರವ ಎಂದರೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುವುದು. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿರಿ. ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಅವರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ. ಅವರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಹಿಂದೆಯೂ ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಬ್ಬವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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