ETV Bharat / state

ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ರೈತರ ತರಬೇತಿ & ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ

ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

minister-nirmala-sitharaman-inaugurated-farmers-training-and-common-facility-centre-for-agro-processing
ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 16, 2025 at 4:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ರಾಯಚೂರು: ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ರೈತರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಡಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಬೆಳೆಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೇಳಿದರು.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಜವಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯ ಊರು ರಾಯಚೂರಿನ ರೈತರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಎಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ, ಬೀದರ್, ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ವಿಜಯನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೊಪ್ಪಳ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳೂ ಸೇರಿ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ‌ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳೆಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ 112 ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ರಾಯಚೂರು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 1ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಮಸ್ಕಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವಲ್​ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿದೆ. ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದೆ ಎಂದರು.

ಇಂದು ಜವಳಾಗೇರಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿರುವ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ, ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ‌ವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಪ್ರತಿವರ್ಷ 80 ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಡಲೆ, ತೊಗರಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಭಾಷಣದ ಮಧ್ಯಮಧ್ಯೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎಂಎಸ್‌ಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನ್ಯಾನೋ ಯೂರಿಯಾವೂ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್​​ಮೆಂಟ್​ಗಾಗಿ, ಬೆಳೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿಮೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೊಗರಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ 2013-14ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್​ಗೆ 4 ಸಾವಿರ ರೂ ಇತ್ತು. 2025-26ರಲ್ಲಿ 8 ಸಾವಿರ ರೂ ಇದ್ದು, ಹೆಸರು ಬೇಳೆಯ ಎಂಎಸ್​ಪಿ 4,500 ರೂ.ಯಿಂದ 8,800 ರೂ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಪಿಎಂ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 93 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ, ಫಸಲ್ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆಗೆ 1.75 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 3.69 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಿಂಧನೂರಿನಲ್ಲಿ ಜವಳಾಗೇರಾ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 350 ಕೆ.ಜಿ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. 250 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 700 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 80 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ತೊಗರಿ, ಕಡಲೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಂ1 ಆಗುವ ಭರವಸೆ ಇದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುಲ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರೈತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸರಳೀಕರಣವಾಗುತ್ತೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರೈತರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಮಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅಗತ್ಯ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

TAGGED:

AGRICULTURAL PROCESSING CENTRE
FARMERS TRAINING CENTER
ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ
RAICHUR
MINISTER NIRMALA SITHARAMAN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಂದ ಪದ್ಮಶ್ರೀವರೆಗೆ:73ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಸೈಕಲ್​ ಏರಿ ಪಿಕಲ್ಸ್​ ಮಾರುವ ಅಜ್ಜಿ!; ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ

LICಯಿಂದ ಎರಡು ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ; ಈ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ

ಯಾರು ವೀರ್ಯ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು? ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅರ್ಹತೆ, ಮಾನದಂಡಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಓದಿದ್ದು ಬರೀ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ: ಆದರೀಗ 20 ಕೋಟಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿಕ!; ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಏನು?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.