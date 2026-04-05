ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್​​ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ: ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್

ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಟಿಕೆಟ್​​ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್​​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

BY ELECTIONS IN KARNATAKA ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ DAVANAGERE ಸಮರ್ಥ್​ ಶಾಮನೂರು
ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 5, 2026 at 9:12 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ಬಿ.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ತೆರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಸಹ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್​ನಲ್ಲೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದವ. ನನಗೆ ಆಗ 26 ವರ್ಷ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್​​ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್ ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿಂದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರ್ ಅವರಿಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.‌ ನಾವು 40-50 ಸಾವಿರ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಡಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗರು ಇಲ್ಲ.‌ ಭಾರತ ದೇಶ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ಅಚ್ಚೇ ದಿನ್ ಆಯೇಗಾ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ.‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದದ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಭರವಸೆ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ. 2013ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ 165 ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ 158ನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದೆ. ಬಿಎಸ್​ವೈ ಅವರು 600 ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ 60ನ್ನೂ ಈಡೇರಿಸಿಲ್ಲ. 2023ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಮಹರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.‌

ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ (ETV Bharat)

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಹೆಚ್​ಡಿಕೆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ, ನಾವು ಅವರ ಪತ್ರ ಬಂದಾಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದೇವೆ.‌ ಜಂಟಿ ಸಭೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಹೆಚ್​ಡಿಕೆ ಕೇವಲ ಪೇಪರ್ ಟೈಗರ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್​ಎಂಟಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಜಾಗ ಕೊಡಲು ಕಾನೂನು ಅಡ್ಡಿಯಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಯಾಕೆ? ಎಂದು ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್‌ ಕೇಳಿದರು.

ಮಂಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ಬರಲಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೋಟು ಬಿಜೆಪಿ ಓಟು ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು. ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಎಸ್​ವೈ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರರನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೇ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಗೆ ವಿರೋಧವಿದೆ.‌ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಶಾಮನೂರು ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಜನ ಮತ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.

ಮುಸ್ಲಿಮರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪಲ್ಲ: ಮುಸ್ಲಿಮರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜಾತಿಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಟಿಕೆಟ್​​ ಕೊಡಲಾಗದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ‌.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ (ETV Bharat)

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸ- ವಿಜಯೇಂದ್ರ: ಇನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಲ್ಲಲು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‌ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬೂತ್​ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರ ಸರಣಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೂತ್​ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಬೂತ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವಲೋಕಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಿಗುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಣೋತ್ಸಾಹ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಳೆದ 15-20 ದಿನಗಳಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮೇಶ್ವರ್​, ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ದ ಮತದಾರರು ದಂಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.‌

