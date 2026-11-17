ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂತಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಲಿ: ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಸವಾಲು
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 17, 2026 at 1:22 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ತಾಕತ್ ಇದ್ರೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಏಕೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂತ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಲಪ್ಪ ಹರತಾಳುಗೆ ಚಡ್ಡಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು: ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹಾಲಪ್ಪ ಹರತಾಳು ನಮ್ಮನೆಗೆ ನೆಲ ಒರೆಸಲು ಬಂದವರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಚಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಕೂಡ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಲಪ್ಪ ಟೂರಿಂಗ್ ಟಾಕೀಸ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಇವರನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಸಂಸದರು ಹೋಗಿದ್ದು ತಮಾಷೆ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಸಹ ಬಹಳ ಸಲ ಕೋಪಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ, ಕೆಟ್ಟ ಪದ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಚುನಾವಣೆ ಬಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸದರು ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದು, ದಡ್ಡತನ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಹಾಲಪ್ಪ ಎಂಬ ದಡ್ಡನನ್ನು ನಂಬಿ ಮೂರ್ಖತನ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆನವಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿಯ ತೇವರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜನವರ ಅಡಕೆ ತೋಟವನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಮಾತು ಸರಿ ಇಲ್ಲ: ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನನ್ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಎದುರಿಗೆ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಎಂದರು.
ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಜನಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ: ಬಿಜೆಪಿರವರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಟ್ಟಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಮಲ ಇಟ್ಟರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ತುಂಗಾ ಡ್ಯಾಂನಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರು. ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ಜನರ ಪರವಾಗಿದ್ದವರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ಸಹ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್ರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರುವೆ: ನಾನು ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಮಾನದ ಆಪರೇಟರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಬೇರೆ ಬಳಕೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ ಶೀಘ್ರ ಘೋಷಣೆ: ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮುಂದಿನ ಜೂನ್ನಿಂದ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 13 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶರಾವತಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪರಿಹಾರ ಶೀಘ್ರ: ಶರಾವತಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಕುರಿತ ಕೆಲಸ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ತೊಡೆದು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ಇದ್ರೆ, ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದೆ ಎಂದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.
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