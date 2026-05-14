ಹಿಜಾಬ್ ಆದೇಶ ಮಕ್ಕಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಲು ಹೋಗಬೇಡಿ: ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ
ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ಹಿಜಾಬ್ ಅನುಮತಿ ಆದೇಶದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದರು.
Published : May 14, 2026 at 3:40 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಹಿಜಾಬ್ ಅನುಮತಿ ಆದೇಶ ಮಕ್ಕಳ ಹಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಲು ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶಾಲಾ - ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಬರೀ ಹಿಜಾಬ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಜನಿವಾರ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ವಾ?. ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಿಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ?. ಯಾರೋ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ರು. ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ವಾ?. ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ್ರು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಲ್ವೇ?. ಅವರೇಕೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಓಡಿಹೋದ್ರು. ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡವರು ಬಿಜೆಪಿಯವರಲ್ವೇ?. ಅವರು ಕಳ್ಳರು ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಿ? ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
ಆದೇಶ ವಿರೋಧಿಸೋರಿಗೆ ಒಂದೇ ಹೇಳೋದು. ನೀಟ್ನಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ್ರು. ಅವರ ಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಇವರು ನುಸುಳಲಿ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿವಿಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಆದೇಶವಿದೆ. ಮೋದಿಯವರೇ ಈ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಕಾನೂನಿದೆ. ಸಿಎಂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರು. ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು. ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿಯವರು, ಒಬಿಸಿ, ಮೈನಾರಿಟಿಯವರು ಹೆಚ್ಚು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಇದೇ ನಾಗೇಶ್, ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾಗೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಚುನಾವಣಾ ಭರವಸೆ ಮೇಲೆ ತಾನೆ ವೋಟು ಬರೋದು. ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆ ವೋಟು ಬರುತ್ತಾ..?. ನಾನು ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದನ್ನು ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತಾನೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಲೀಗಲ್ ಫೈಟ್ ಅನ್ನು ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ನೋಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜನರು ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು : ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಹಿಜಾಬ್ ನಿಷೇಧ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಿಜಾಬ್ ಏನೂ ವಿವಾದ ಇಲ್ಲ. ಮುಂಚೆಯಿಂದಲೂ ಇತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ತೆರವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗೊಂದಲ ಸರಿಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎರಡು ವರ್ಷ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜನರು ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ?. ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
