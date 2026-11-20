ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಬ್ಬು, ಸಕ್ಕರೆ, ಎಥೆನಾಲ್ ದರ ನಿಗದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಲಿ: ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಸವದಿ
ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವಂತೆಯೇ ಸಕ್ಕರೆಗೂ ಎರಡು ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಲಹೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಹೇಳಿದರು.
Published : November 20, 2026 at 3:12 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಹೋರಾಟ ಹಾಗೂ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ನೆರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಕಬ್ಬಿನ ದರ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಪ್ರತಿವರ್ಷ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕಾದರೆ, ಒಂದೆಡೆ ಕಬ್ಬಿನ ದರ ನಿಗದಿಯಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (MSP) ನಿಗದಿಯಾಗಬೇಕು. ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುವ ಎಥೆನಾಲ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ರೈತರು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಮೊನ್ನೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ 3,300 ರೂ. ಘೋಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 3,800 ರೂ. ದರವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿವೆ. ಅತ್ತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 4,000 ರೂ. ದರವನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಕ್ಕರೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದವರೇ ಆದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರ ಅಧೀನದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಕ್ಕರೆ ದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ 31 ರೂ. ಇರುವ ಸಕ್ಕರೆ ದರವನ್ನು 55ರಿಂದ 60 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಹಲವರಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಎಂದು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಸಕ್ಕರೆಗೂ ಎರಡು ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಲಹೆ ಎಂದರು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ (Domestic) ಒಂದು ದರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ (Commercial) ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಹೊರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದವರೇ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಹೇಳಿದರು.
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