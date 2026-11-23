'ಅರೆಹುಚ್ಚರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ': ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ
ತಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಸೈಲೆಂಟ್ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹಾಗೂ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕುರಿತು ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿರುವ ಆರೋಪದಡಿ ರವಿ ಹಂಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 23, 2026 at 3:13 PM IST
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ(ಬೆಳಗಾವಿ): ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಸೈಲೆಂಟ್ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹಾಗೂ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕುರಿತು ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿರುವ ಆರೋಪದಡಿ ರವಿ ಹಂಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹುಚ್ಚರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹುಚ್ಚನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ?. ಅರೆಹುಚ್ಚರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಕೇಳಬೇಡಿ, ಅಂತಹವರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
ರವಿ ಹಂಜ್ ಪುಸ್ತಕ ವಿವಾದದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ಪುಸ್ತಕದ ಹಿಂದೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕೈವಾಡವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಹುಚ್ಚುತನ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಚಾರದ ಗೀಳಿನಿಂದ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿರುಚಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಈ ಹಿಂದೆ ಆತನ ಹೆಸರು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆತ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದನೋ, ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದನೋ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆತ ಒಬ್ಬ ಮುಟ್ಟಾಳ ಹಾಗೂ ಹುಚ್ಚ. ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ, ಮೂರ್ಖತನದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ 'ವಿಚಾರವಾದಿ' ಎಂಬ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮೊದಲು ಇಂತಹ ಮುಟ್ಟಾಳರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದರು.
ವಿವಾದಿತ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ರವಿ ಹಂಜ್, ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಸವಾಲು ಹಾಕಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸವದಿ, ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅವರು ಕಾನೂನು ಮೊರೆ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನು ತೀರ್ಪು ನೀಡುತ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ಪುಸ್ತಕ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತನಕ ಹೋದರೂ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಕಳೆದ ಏಳು ದಿನಗಳಿಂದ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡಿ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ನಾನೂ ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಆಶಾ ಸೋದರಿಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಖಂಡಿತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
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