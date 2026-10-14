ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಸಚಿವ ಸವದಿ, ಸಭೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ರೈತರು ಯಾಕೆ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದು ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 14, 2026 at 1:06 PM IST
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ರೈತರ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ, ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂದು ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು, ಎಥೆನಾಲ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಯ ವಿಫಲತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಒಂದು ಎಕರೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಲೇಬರ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧ್ಯಯನವೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಬ್ಬಿನ ಎಂಎಸ್ಪಿ (MSP) ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸವದಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ನೀಡಬೇಕಾದರೆ, ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಂದು ದರ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ (ಕೋಕಾ-ಕೋಲಾ, ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ) ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ, ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಲಾಭವನ್ನು ಎಂಎಸ್ಪಿಯಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಎಥೆನಾಲ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಲಾಭದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸವದಿ, ಕೇಂದ್ರದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಎಥೆನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ರೈತರಿಂದ ಸರಾಸರಿ ₹62 ಕ್ಕೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಖರೀದಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ ಜನರಿಗೆ ₹110 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈತರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹50 ರಷ್ಟು ಲಾಭ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಎಥೆನಾಲ್ ದರವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ₹90ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ₹5000 ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸಮೇತ ಸಚಿವ ಸವದಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಮತ್ತೆ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾದರು. ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ಸಭೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಎಥೆನಾಲ್ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವರು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರೇ ಗೈರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸಭೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಸಚಿವ ಸವದಿ, ಸಭೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ರೈತರು ಯಾಕೆ ಈಗಲೂ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿದು ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅವರಿಗೆ ರೈತರ ಕಷ್ಟಗಳೇನು ಗೊತ್ತು? ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಸಚಿವರು ನಿವೃತ್ತ ಐಎಎಸ್ (IAS) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಕಚೇರಿಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಜ್ಞಾನವಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಭವವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.
ರೈತರ ಹೋರಾಟಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ರೈಲುಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಹಾಕಾರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸವದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಸಿಡಿ ವಿಚಾರ- ಸತ್ಯ ಹೊರಬರಲಿದೆ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಡಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ನಾನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಇಂತಹ ಊಹಾಪೋಹ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೊಂದು ದಿನ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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