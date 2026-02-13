ETV Bharat / state

ಹಾವೇರಿ ಸಮಾವೇಶ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲಸದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ

ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗೊಂದಲವೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ‌ ಮಾತ್ರ. ನನಗೆ ಎಂದೂ ಹಾಗೇ ಅನ್ನಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.

KRISHNA BYRE GOWDA
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್, ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಬ್ಬಯ್ಯ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 13, 2026 at 8:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಭೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮರ್ಪಣಾ ಸಮಾವೇಶವು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನವಲ್ಲ. ಸಾವಿರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹಾವೇರಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ 1.06 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಕಂದಾಯ ಭೂಮಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದಿನ 6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1.10 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 2.20 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ (ETV Bharat)

ಇನ್ನು 1.39 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ನೀಡುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರ ಬಳಿಕ ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೂ, ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಸೂಚನೆ ಬಳಿಕ ಬಾಕಿ‌ ಉಳಿದಿರುವ ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲು ಕ್ರಮ‌ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗೊಂದಲವೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ‌ ಮಾತ್ರ. ನನಗೆ ಎಂದೂ ಹಾಗೇ ಅನ್ನಿಸಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡಿದೆ. ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆಯಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗಂತೂ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.

ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಲು ಸಾಧ್ಯನಾ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ನಾನು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದೇನೆ - ಕೋನರೆಡ್ಡಿ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಎನ್.ಹೆಚ್​. ಕೊನರೆಡ್ಡಿ, ನಾನು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದೇನೆ. ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾನು‌ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರ ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಶಾಸಕರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದು? ಎಂದರು.

ಶಾಸಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಬ್ಬಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೆಲವು ಕಮಿಟಿಗಳು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿವೆ. ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ನಾವು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪದೇ ಪದೇ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಭೇಟಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಬಣ ಅನ್ನೋದು ಮಾಧ್ಯಮ ಸೃಷ್ಟಿ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ಅನೇಕ ಕೆಲಸ ಇರ್ತಾವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪಿಸೋದು ಬೇಡ. ನಾನು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ. ಆದ್ರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ದ ಎಂದರು.

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸವಿದೆ. ನಾನು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ‌ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಹೋದ್ರು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಬಜೆಟ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಜೆಟ್ ನಂತರ ವರಿಷ್ಠರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತನಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೇ ಇರೋದು ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶೇ.75 ಅಣೆಕಟ್ಟು 25 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದೆ: ಸಿಎಂ

TAGGED:

KRISHNA BYRE GOWDA
SADHANA SAMAVESHA
ಹಾವೇರಿ ಸಮಾವೇಶ
DHARWAD
HAVERI CONVENTION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.