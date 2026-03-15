ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ: ಸಚಿವ ಕೆ.ಹೆಚ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ
ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಪಿಜಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಕೆ.ಹೆಚ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.
Published : March 15, 2026 at 1:28 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ನೀಡಲು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಕೆ.ಹೆಚ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆಯಾಗಿ ಹೊಟೇಲ್ಗಳ ಬಂದ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ನಾಳೆ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ಇದೆ. ಸಿಎಸ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಮೇಣ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಕಾರ್ಗೋ ಹಡಗುಗಳು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಇನ್ನೂ ಯುದ್ಧ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಹೋಗಬಾರದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮಿತ ವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಪಿಜಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಸೋಮವಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಜೊತೆ ನಾಳೆ ಸಭೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸರಬರಾಜು ಕೊರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಮೆನುವಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲಕ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಇನ್ನು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು, ಸದ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2-3 ಕಾರ್ಗೋ ಶಿಪ್ಗಳು ಬಂದರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
