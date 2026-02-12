ETV Bharat / state

ಕೈ ಶಾಸಕರಿಂದ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದ ಸದ್ದು: ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾರನ್ನೂ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ; ಸಚಿವ ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್

ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬಳಿಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಬಲವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿತ್ತು.

MINISTER K VENKATESH BENGALURU ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಸಚಿವ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ CONGRESS MLAS FOREIGN TOUR
ಸಚಿವ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 12, 2026 at 4:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವ ಶಾಸಕರನ್ನೂ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ‌.

ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 25ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಶಾಸಕರು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಬಂಧ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು ಏಕೆ ಬಂತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರನ್ನೂ ಕಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ‌. ಇಂಥ ಚರ್ಚೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಧಿವೇಶನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು‌. ನೀವೂ ಬನ್ನಿ, ನೀವೂ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಕೆಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದರು. ಆಯ್ತು ನೋಡೋಣ ಎಂದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರವರ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವರ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ. ಅವರ ದುಡ್ಡಲ್ಲೇ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಭಯ?. ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಣ, ಸಿಎಂ ಬಣ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಯಕತ್ವ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ?. ಕೆಲವರು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು ಹೌದು. ಸ್ನೇಹಿತರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದ್ದು ನಿಜ. ಆದರೆ ನಾವು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಎನ್​ಒಸಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಹೆಸರೂ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಎಂ‌ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಹೇಳಲಿ?. ದೆಹಲಿಯಿಂದ ನನಗೇನೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಏನಿದು ಶಾಸಕರ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಸದ್ದು? ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬಳಿಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಬಲವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಜಾನುವಾರು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಶಾಸಕರು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಅಧಿವೇಶನದ ವೇಳೆ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ಕೆ. ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲ ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರನೂ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪವರ್ ಫೈಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಈ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತೆ ಬಣ ರಾಜಕೀಯದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ: ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರಿ: ಡಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಮಾರ್ಮಿಕ ನುಡಿ

TAGGED:

MINISTER K VENKATESH
BENGALURU
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ
ಸಚಿವ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್
CONGRESS MLAS FOREIGN TOUR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.