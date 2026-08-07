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ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ, ರೈತರ ಅಳಲು ಆಲಿಸಿ, ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್

ದಾವಣಗೆರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಜಮೀನಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್​ ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಬೆಳೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.

Minister Zameer Ahmed visits farmers' lands
ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್​ ಅಹ್ಮದ್​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 7, 2026 at 7:00 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ/ವಿಜಯನಗರ: ಬರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನೂತನ ಸಚಿವರಿಗೆ ಆಯಾಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಚ್ಚಾಪುರ, ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ, ನಿಲವಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಜಮೀನಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ರೈತರು ಸಚಿವರ ಬಳಿ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.‌ ಅಲ್ಲದೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು‌. ಈ ವೇಳೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಶಾಸಕಿ ಲತಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೂಡಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ (ETV Bharat)

ಬರ ಪರಿಶೀಲನೆ ವರದಿ ಸಿಎಂಗೆ ನೀಡುವೆ: "ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬಾರಿ ರೈತರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ರೈತರು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಪರಿಹಾರ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರು ಮನವಿ ಮಡಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಯನ್ನು ಸಿಎಂಗೆ ಕೊಡುವೆ. ಕೆಲ ರೈತರು ಬೆಳೆಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ರೈತರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಹೊಸಪೇಟೆ ಟಿಬಿ ಡ್ಯಾಂಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ.‌ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಳೆ, ಬೆಳೆ ಕೊಡಲಿ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಸಿಎಂ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಖಾತೆ ಕೊಟ್ರೂ ನಾನು ನಿಭಾಯಿಸುವೆ. ನಾನು ವಸತಿ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದಾಗ 79 ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೂರು ವರ್ಷ ವಸತಿ ಖಾತೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೆ.‌ ಇದೀಗ ಯಾವುದೇ ಖಾತೆ ಕೊಟ್ರೂ ಸರಿ, ನಿಭಾಯಿಸುವೆ" ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಳೆ ಕೊರತೆ, ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿಎಂಗೆ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ: ಸಚಿವ ಸವದಿ

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DAVANAGERE
ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್
ಬರಗಾಲ
ಬರ ಪರಿಶೀಲನೆ
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