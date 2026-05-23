ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲಾ: ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ
40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಲಿತ ಪರ, ಹಿಂದುಳಿದವರ ಪರ, ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲದವರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅಧಿಕಾರ ಇರಲಿ- ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ನಾನು ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
Published : May 23, 2026 at 8:03 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: 'ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲಾ' ಎಂದು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಡಾ. ಹೆಚ್.ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.
ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಶನಿವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎದ್ದಿಲ್ಲ, ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ, ಕುರ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲಾ' ಎಂದು ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
'ಎಸ್ಐಆರ್ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು, ಇದೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಧಿವಿಧಾನವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಿಎಎ, ಎನ್ಆರ್ಸಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಸ್ಐರ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಯುದ್ಧದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏರುಪೇರಾಗಿರುವುದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬಳಸಬೇಡಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಹಬದಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರು' ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
'ಪ್ರಧಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಜವಬ್ದಾರಿ ಇರಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಇಬ್ಬರು ಉಗ್ರವಾದದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ, ಮೋದಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರೀ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಮೊಳಗಿದ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಘೋಷಣೆ: ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೆಚ್.ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪಗೆ ಜೈ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ ಘಟನೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರಂಗಮಂದಿರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಡಾ. ಹೆಚ್. ಸಿ. ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿಯುವಾಗ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೇಳಿದಾಗ 'ಬೀದರ್ನಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ತನಕವೂ ನನಗೆ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಲಿತ ಪರ, ಹಿಂದುಳಿದವರ ಪರ, ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲದವರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅಧಿಕಾರ ಇರಲಿ-ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ನಾನು ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದರು.
