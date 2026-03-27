ಶಾಸಕರು ಟಿಕೆಟ್​​ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, RCB, KSCA ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬೇಕು: ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್

ಶಾಸಕರು RCB ಟಿಕೆಟ್​​ ಬೇಡಿಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 27, 2026 at 2:34 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಶಾಸಕರು ಟಿಕೆಟ್​​​​​ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, RCB, KSCA ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬೇಕು ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್​ ಹೇಳಿದರು.

ಸದಾಶಿವನಗರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಶಾಸಕರಿಂದ RCB ಟಿಕೆಟ್​​ ಬೇಡಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು?, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದಾ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ದುರಂತ ಆದ ಕಾರಣ ಕಮಿಟಿ ರಚಿಸಿದ್ದೆವು. ಶಿಫಾರಸು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು ಅಷ್ಟೇ. ಶಾಸಕರು ಟಿಕೆಟ್​ ಕೇಳೋದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. RCB, KSCA ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬೇಕು ಎಂದರು.

ಒಳಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಜಟಾಪಟಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೋರಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನೂ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿಯೇ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ರದ್ದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಂಬಂಧ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಎಜಿ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಅದರ ತೀರ್ಮಾನ ಹೊರಬಿದ್ದರೆ ಕಷ್ಟ. ಚುನಾವಣೆ ಮೇಲೆ‌ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಅಂತ ವಿಶೇಷ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪುನಾರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಸಿಎಂ ಅವರೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಭೇಟಿಗೆ ದೆಹಲಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಸಚಿವರಾಗಲು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮರ್ಥರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರು ಸಚಿವರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.

ಮುಂದುವರೆದ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್​​ ಎಸಿಪಿಗಳು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ, ಕೆಲವು ಬಡ್ತಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ನೇಮಕಾತಿ ಸದ್ಯ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಶೇ 80ರಷ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಲು ನಿಯಮವಿದೆ. 20:80ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಆಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗದವರು ಭೇಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇನಷ್ಟೇ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ದಾವಣಗೆರೆ ಬಂಡಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಬಂಡಾಯ ಸಹಜ. ಕೆಲವರು ಬಂಡಾಯ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಬಂಡಾಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ.‌ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯ ಇಲ್ವಾ?. ಎಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ನಾನು ಈಗ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ಡಿಸಿ ಕರೆದು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ‌ ಲಿಂಕ್ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಏನೂ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ವಾ?. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೃಹ ಸಚಿವರೇ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ?. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನನ್ನ‌ಹೆಸರು ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೊಣೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇದರ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ವೈಭವಿಕರಿಸೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸೆಸ್ ಇಳಿಸುತ್ತೀರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಿಎಂ ಅವರೇ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು. ಸಾಧಕ ಬಾಧಕ ನೋಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲ ಸಿಎಂ ಅವರೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಅವರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದರು.

