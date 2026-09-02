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ಮಂಗಳೂರು ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಆರೋಪ: ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆಯಿಂದ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ; KRIDAL ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಹೀಗಿದೆ

ಮಂಗಳೂರು ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ವಿಭಾಗದ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆಸಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು.

DAKSHINA KANNADA ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಆರೋಪ ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಬಿ ಖಂಡ್ರೆ
ಮಂಗಳೂರಿನ ಕ್ಲಾಕ್​ ಟವರ್​. (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 2, 2026 at 7:36 AM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರು ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ (ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಬಿ. ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಶಾಸಕರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, "ಶೇ. 7ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಮಿಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಲ್ಲ, ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಜಾಬ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ಖಾತೆಗೇ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ತನಿಖೆಗೆ ಸಚಿವರ ಸೂಚನೆ: ಮಂಗಳೂರು ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೂ "ಸಚಿವರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಶೇ. 7ರಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ವಸೂಲಿ" ಎಂಬ ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು, "ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಅಥವಾ ಇಲಾಖಾ ಸಚಿವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕಠಿಣ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ದರ್ಜೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇತೃತ್ವದ ತ್ರಿಸದಸ್ಯ ತಂಡದಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಶಿಫಾರಸಿನೊಂದಿಗೆ 7 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶೇ. 7 ಕಡಿತ, ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಗಮದ 'ಜಾಬ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್' ಹಣ: ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ಶಾಸಕರ ಹೇಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಯಮಬದ್ಧ ಕಡಿತ: ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಎಸ್‌ಆರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಲಾಭಾಂಶವೆಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಶೇ. 10ರಲ್ಲಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಲೀಡರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ಶೇ. 7ರಷ್ಟನ್ನು 'ಜಾಬ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್' ಎಂದು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಶೇ. 10 (3% + 7%) ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಡಿತ ಮಾಡಿ ನಿಗಮದ ಖಾತೆಗೇ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ: ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುಮಾರು 1,800 ಖಾಯಂ ಹಾಗೂ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಇದೇ ಜಾಬ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕದ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲದಿಂದ ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೇತನ ಅನುದಾನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಖಾತೆಗಳು ಆಂತರಿಕ ಹಾಗೂ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಗಮವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಆರೋಪ
ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ
ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಬಿ ಖಂಡ್ರೆ
MANGALURU KRIDL

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