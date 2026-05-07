ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್, ಇತರರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ಶಿಫ್ಟ್ : ಸಚಿವ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್

ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 7, 2026 at 4:17 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು : ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿರುವ 7-8 ಸಾವಿರ ಸೀಟ್ ಅವರ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್, ಇತರರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇಂದು ಸದಾಶಿವನಗರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಭದ್ರತೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿಲ್ಲ. 5 ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ. ಭದ್ರತೆಯ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್, ಆರ್​ಸಿಬಿ ಅವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರಿಂದಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ದೂರು ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.

ನನಗೆ ಬಂದಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿ 33 ಸಾವಿರ ಸೀಟ್ ಇವೆ. 7-8 ಸಾವಿರ ಸೀಟ್ ಅವರ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಇತರರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರೇ 7-8 ಸಾವಿರ ಸೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 25 ಸಾವಿರ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

KSCA ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದಾಗ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ತಂಡದ ತವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಮೊದಲೇ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶಾಸಕರ ಟಿಕೆಟ್ ದುರ್ಬಳಕೆಯಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಆಯೋಜನೆ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋಯ್ತಾ ಎಂಬ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನು ಆಗುತ್ತದೆ.‌ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಡಾ‌. ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರ ಅಮಾನತನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂಪಡೆದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಡಿಪಿಆರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅಂತಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಡಿಪಿಆರ್ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ರೀತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟೆಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿದೆ ಅಂತಾ. ಬೇಕಾದರೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಅಂತಾ ಸಿಎಂಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ತನಿಖೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ತಡೆಹಿಡಿದಿರೋದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಜೇಗೌಡ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡ್ತೀರೋ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್​ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಫ್ಐಆರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತನಿಖೆ‌ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಪಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿ, ಸಲುವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ?. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಚೂರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಸಲ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಜಾಣ ಕುರುಡು ರೀತಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಆಡಳಿತ ನೀಡಬೇಕು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಲೂ ಡಿಎಂಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರ ತರಹ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿಸ್, ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಎಂದರು.

