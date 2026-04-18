ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಗೂ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ಗೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಹುನ್ನಾರಕ್ಕೆ ಸೋಲಾಗಿದೆ: ಸಚಿವ ಗುಂಡೂರಾವ್
ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಜೆಪಿಯು ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
Published : April 18, 2026 at 5:43 PM IST
ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದು ಆದ ಮುಖಭಂಗಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ. ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಯಾರದ್ದೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದವರು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಎಂದು ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 2023ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕಾನೂನು ತರುತ್ತೇವೆ ಎಂದಾಗ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತನ್ನಿ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ 33% ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 224 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದ್ದು, ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ 33% ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಹಿಂದೆಯೇ ಈ ಕಾನೂನು ತಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈಗೇನು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 5 ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ದೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಜೆಪಿಯು ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇದರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಆಘಾತವಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಅನುಮಾನಗಳಿದೆ ಎಂದರು.
ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ಅಧಿಕಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮೋದಿಯವರ, ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಸಂಚು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಲಾಗದೆ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಾಗದೆ ತೀವ್ರ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಕರೆಯಬೇಕಿತ್ತೇ?, ಚುನಾವಣೆ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಸಭೆ ಬೇಡವೆಂದು ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ಸರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ, ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯವರ ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತರ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಹಾಕಬೇಕೇ ಹೊರತು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ ಸೋಲು ಕಂಡಿತು ಎಂದು ಬರೆಯಬಾರದು. ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂಚು, ಹುನ್ನಾರ, ಸೋಲು ಕಂಡಿತು ಎಂದು ಬರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಪುನರ್ವಿಂಗಡನೆಯಿಂದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸುಲಭ - ಸವದಿ: ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಮಸೂದೆಯ ಕುರಿತು ಅಥಣಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪುನರ್ವಿಂಗಡನೆಯಿಂದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸುಲಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪೂರಕವಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಮತದಾರರನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮದಂತೆ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು 16 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ಜಾರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
