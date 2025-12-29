ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಏನ್ರಿ ಸಂಬಂಧ: ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಕೇರಳದವರಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ : ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಏನ್ರಿ ಸಂಬಂಧ. ನಮ್ಮದು ಶಾಂತಿಯುತ ರಾಜ್ಯ. ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದವರಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೋಗಿಲು ಬಡಾವಣೆ ವಾಸಿಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಸಿ ಹೊದ್ದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿನ ಬಡವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರು ನಮ್ಮವರು ಎಂದುಕೊಳ್ಳೋರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು. ಕೇರಳದವರಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಕೆ. ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ?. ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಲು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೇರಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆ. ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರೇನು ಸೂಪರ್ ಸಿಎಂ ಏನು? ಎಂಬ ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಕೆ. ಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುತ್ತಾರಲ್ಲ. ಅವರೇನು ಸೂಪರ್ ಸಿಎಂಗಳಾ?. ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಸಭೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಮೇಲಿಂದ ಇಳಿದುಬಂದವರಾ?. ಅವರೇನು ಸೂಪರ್ ಪವರ್ಗಳಾ?. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ತೆರಳಿ ಅವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಬೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸರು ಬೆಸ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರ ನೈತಿಕತೆ ಕುಗ್ಗಿಸುವ ನೀಚ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮಾಡಬಾರದು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪೊಲೀಸರು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪೆಡ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರಾ ಮಟಿರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಚಿವರ, ಶಾಸಕರ ಆಪ್ತರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಿಜೆಪಿಗರ ಆರೋಪ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಯಾರ್ರಿ ಆಪ್ತರು? ನಂಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಆಪ್ತರು ಯಾರ್ರಿ? ಯಾರೊಂದಿಗೋ ಫೋಟೋ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಿರಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಆಗ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆಪ್ತರು ಆಗುತ್ತಾರಾ?. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
