ಆಟೋದಲ್ಲಿದೆ ಮಿನಿ ಲೈಬ್ರರಿ: ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸಲು ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕನ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನ!
ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಸುಶಾನ್, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿನೋದ್ ಪುದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
Published : June 9, 2026 at 12:32 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ವೇಗದ ಬದುಕು, ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡಲು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರೊಬ್ಬರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾವನ್ನೇ ಅವರು ಜ್ಞಾನದ ವಾಹನವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಅವರ ಆಟೋ ಮಿನಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಬಂಟ್ವಾಳದ ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡ್ನ ಅಜ್ಜಿಬೆಟ್ಟು ನಿವಾಸಿ ಸುಶಾನ್ ಅವರ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಕಾದಂಬರಿಗಳು, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳ ಸಂಕಲನ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕೃತಿಗಳು, ದಾರ್ಶನಿಕರು ಹಾಗೂ ಚಿಂತಕರ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಬರಹಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲೇ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಬಹುದು. ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಓದಿ ಬಳಿಕ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಅವರು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋಡೆಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರೂ ಆಗಿರುವ ಸುಶಾನ್, ಶಾಲೆಗಳು, ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಅವರು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಶಾನ್ ಅವರ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಓದುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಕಸ ಹಾಕಲು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ರಿಕ್ಷಾದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾರುವ ಸುಭಾಷಿತಗಳು, ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಿಕ್ಷಾದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಕೇವಲ ಸಂಚಾರದ ಸಾಧನವಾಗಿರದೇ, ಜ್ಞಾನ, ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶಗಳ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಂದಿಗೂ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ಸುಶಾನ್, ಕೆಲವು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆಯೇ ಈ ವಿನೂತನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತಂಪು ಪಾನೀಯ, ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ನನಗಿದೆ. ಜಾತ್ರೆ, ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಓದಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದರೆ ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸಹೊಸ ಜನರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಓದುತ್ತಾರೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಓದುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಮಿನಿ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಸುಶಾನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾವನ್ನೇ ಮಿನಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿರುವ ಸುಶಾನ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೀಗ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಓದುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಯಬೇಕೆಂದರೆ ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೇ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುಟುಂಬದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತ ಕಾಫಿನಾಡಿನ ಯುವ ಆಟೋ ಚಾಲಕಿ: ಅಕ್ಕಂದಿರ ಮದುವೆಗಾಗಿ ತಂದೆಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾನಸ!