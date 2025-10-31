ETV Bharat / state

ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಸಿರು, ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ: ರೈತರಿಗೆ ವರದಾನವಾದ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ

ಕಳೆದ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟವು ಸರಾಸರಿ ಹಾಲು ಶೇಖರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 39ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

DHARWAD MILK UNION
ಧಾರವಾಡ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 31, 2025 at 1:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಧಾರವಾಡ: 'ಧಾರವಾಡ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ'ವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಹಾಲು ಶೇಖರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 39.05ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಂಚ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಸಿರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಿಂದ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ಮೇವಿನ ಲಭ್ಯತೆಯಿಂದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 'ಧಾರವಾಡ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ'ವು ಕಳೆದ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಸರಾಸರಿ ಹಾಲು ಶೇಖರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 39ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೆಎಂಎಫ್​ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನರ್ದೇಶಕ ಡಿ.ಟಿ. ಕಳಸದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಎಂಎಫ್​ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನರ್ದೇಶಕ ಡಿ.ಟಿ. ಕಳಸದ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ: ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಹಕಾರ ಹಾಲು ಸಂಘಗಳಿಂದ ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸರಾಸರಿ 68,690 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ 45,428 ಲೀಟರ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ 46,273 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮೂರೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 1,60,391 ಲೀಟರ್​ ಹಾಲು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ 97,725 ಲೀಟರ್, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ 55,189 ಲೀಟರ್ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ 70,110 ಲೀಟರ್ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 2,23,023 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಲ ಚರ್ಮಗಂಟು ರೋಗಬಾಧೆ ದೂರ: 2023ರಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮಗಂಟು ರೋಗ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ವಿಪರೀತ ಕಾಡಿತ್ತು. ರೈತರ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಚರ್ಮಗಂಟು ಬಾಧೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದವು. ಪರಿಣಾಮ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ಕುಂಠಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಸತತ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮೇವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಚರ್ಮಗಂಟು ರೋಗಬಾಧೆಯೂ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 39ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಳಸದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಸಹಾಯಧನ: ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಹೈನೋದ್ಯಮ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವವರು ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಆಕಳು ಹಾಲಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಕಳ ಹಾಲಿಗೆ 31 ರೂ. ಮತ್ತು 5 ರೂ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಇದೆ. ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲಿಗೆ 47 ರೂ. ಜೊತೆಗೆ 5 ರೂ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನೇಕ ರೈತರು ಕೂಡ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯತ್ತ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಸಿ ಮೇವು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಾನುವಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ರೈತರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಸರಾ - ದೀಪಾವಳಿ ವೇಳೆ ಹತ್ತಾರು ಟನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರಾಟ; ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಧಾರವಾಡ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ

TAGGED:

DHARWAD MILK UNION
INCREASE IN MILK STORAGE
ಹಾಲು ಶೇಖರಣೆ
DHARWAD
MILK PRODUCTION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕೊಳಲು ನುಡಿಸುತ್ತಾ 700 ಮೀಟರ್​ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಿಮ್: ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ!; ಲಾಂಚ್​ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

ಇಳಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ: ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಇವು

ಅಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಇಂದು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ತಾಣ! ಈ ಬಾರಿ ನಳಂದದ ಮತದಾರರ ಚಿತ್ತ ಯಾರತ್ತ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.