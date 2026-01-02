ಮೈಸೂರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಿದೇಶಿ ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಕೆ: ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿದ ಪಕ್ಷಿ ತಜ್ಞರು
ಮೈಸೂರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪಕ್ಷಿ ತಜ್ಞರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 2, 2026 at 7:58 PM IST
ವರದಿ - ಮಹೇಶ್ ಎಂ
ಮೈಸೂರು: ಚಳಿಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಹವಾಮಾನದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇರೆಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಮೈಸೂರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದೆ.
ಸೈಬೀರಿಯಾ, ಯೂರೋಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇರುವ ದೇಶಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೊಮೀಟರ್ ಕ್ರಮಿಸಿ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಕೆರೆ-ಕಟ್ಟೆ, ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಹಾಗೂ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಅರಸಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಚೆಗೆ ವಲಸೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಈ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬರುವುದು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷಿ ತಜ್ಞರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನವೀಕರಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಬದಲಾದ ಕೆರೆ-ಕಟ್ಟೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪಕ್ಷಿ ತಜ್ಞರು.
ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?: ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಲಸೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಶಿವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "2025ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 15 ದಿನ 110 ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಒಂದು ದಿನದ ಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ, 224 ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 157 ಸ್ಥಳೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದ, 67 ವಲಸೆ ಪ್ರಭೇದ ಕಂಡುಬಂದವು. ಒಟ್ಟು 31,005 ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 2024ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ 110 ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ 226 ಪ್ರಭೇದ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ 67ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಲಸೆ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 40,000 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ 2026ರಿಂದ ಜನವರಿ 18ರಂದು ಪಕ್ಷಿ ಗಣತಿಗಾಗಿ 18 ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ಗಣತಿ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಭೇದಗಳಾದ ಬಾರ್ ಹೆಡ್ ಗೂಸ್, ಬಾರ್ನ್ ಸ್ವಾಲೋ, ಕ್ಯಾಟಲ್ ಈಗ್ರೆಟ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಡರ್ ಹಾಗೂ ಯೂರೋಪ್ ಪ್ರದೇಶದ ಕೂಟ್ ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ, ರಂಗನತಿಟ್ಟು, ಹದಿನಾರು ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಕಬಿನಿ ಹಿನ್ನೀರು ಪ್ರದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ನಗು ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕಳೆದ 28 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಮಧುಸೂದನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಸೈಬೀರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಆಹಾರ ಅರಸಿ ವಲಸೆ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಈಗ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರಲು ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವುದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬೋಟಿಂಗ್ನಿಂದ. ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೆರೆಗಳ ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕ ಇದ್ದ ಹೊಲ-ಗದ್ದೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಲಸೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಕಾರಣ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪಕ್ಷಿ ತಜ್ಞರಾದ ರೇಣುಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಅಧಿಕ ಚಳಿಯಾದಾಗ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಲಸೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ, ಯೂರೋಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೀತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಲಸೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಮೈಸೂರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ 80 ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಲಸೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೆರೆ-ಕಟ್ಟೆಗಳು ಮಾಯವಾಗಿವೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಲೂ ಈಗ ವಲಸೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
