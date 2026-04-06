ಯುದ್ಧದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ನೇಕಾರಿಕೆಗೆ ಹೊಡೆತ; ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ನೇಕಾರರು

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನೇಕಾರರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಬೆಳಗಾವಿ ವರದಿಗಾರ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

An employee is engaged in making a saree
ನೇಕಾರರೊಬ್ಬರು ಸೀರೆ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು. (ETV Bharat)
Published : April 6, 2026 at 6:48 PM IST

Updated : April 6, 2026 at 8:03 PM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿ ಕೇವಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲಷ್ಟೇ ತಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ನೇಕಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಸೀರೆ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸುವ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಮೆಟ್ಯಾಲಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ನೇಕಾರರನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 30 ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಗ್ಗಗಳಿವೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ವಡಗಾವಿ, ಖಾಸಬಾಗ, ಶಾಹಪುರದಲ್ಲೇ 13 ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಗ್ಗಗಳಿದ್ದು, ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ನೇಕಾರಿಕೆಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ.

ನೇಕಾರ ಉದ್ಯಮಿ ಲೋಹಿತ್ ಮೋರಕರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಇಲ್ಲಿನ ನೇಕಾರರು ತಾವು ತಯಾರಿಸುವ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ನೇಕಾರರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮಾರುತ್ತಾರೆ.

ಮಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನೇಯ್ಗೆ (ETV Bharat)

"ಸೀರೆ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಝರಿಯನ್ನು ಮೆಟ್ಯಾಲಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಕಚ್ಛಾ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಿದೇಶದಿಂದ ಸೂರತ್​ಗೆ ಕಚ್ಛಾವಸ್ತು ಬರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧದ ಮೊದಲು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪಿಲ್ಮ್ (ಜರ್ರಿ) ಕೆ.ಜಿಗೆ 230 ರೂ. ಇತ್ತು. ಈಗ 300-310 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಕೆ.ಜಿಗೆ 113 ರೂ. ಇತ್ತು. ಈಗ 153 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾವು ಕೂಡ ಝರಿಯನ್ನು 30 ರೂ‌. ಏರಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ನೇಕಾರ ಉದ್ಯಮಿ ಲೋಹಿತ್ ಮೋರಕರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನೇಕಾರರೊಬ್ಬರು ಸೀರೆ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವುದು. (ETV Bharat)

ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾದರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ: "ಸೀರೆಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇಲ್ಲ.‌ ಮೊದಲೇ ಸೂರತ್ ಸೀರೆ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅನೇಕ ದಿನಗಳಿಂದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು, ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. 10 ಹೆಚ್.ಪಿ. ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಸೀರೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್, ಅರಣ್ಯ, ಕೆಎಸ್ಆರ್​ಟಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ತಯಾರಿಸಲು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಉದ್ಯಮ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೇಕಾರಿಕೆ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ನೇಕಾರರೊಬ್ಬರು ನೇಯ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು. (ETV Bharat)

ನೇಕಾರ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಯುದ್ಧದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಝರಿ ದರ ಕೆಜಿಗೆ 40 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಸೀರೆ ತಯಾರಾಗಲು ಈ ಮೊದಲು 400-600 ರೂ. ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ 600-800 ರೂ. ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದರ ಕೊಟ್ಟು ಸೀರೆ ಖರೀದಿಸಲು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 1 ಲಕ್ಷ ಸೀರೆಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವು ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳ ಕೂಡ ಕೈ ಸೇರುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸೀರೆ ತಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ದವಾಗಿರುವ ನೂಲುಗಳು (ETV Bharat)

