ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧ: ದಾವಣಗೆರೆಯ 45 ಯಾತ್ರಿಗಳು ಫ್ಲೈಟ್ ಸಿಗದೇ ಪರದಾಟ - ಉಮ್ರಾ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗೆ ತೆರಳಿದ್ದವರು ಸುರಕ್ಷಿತ!
UMRAH PILGRIMAGE: ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದು, ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಉಮ್ರಾ ಯಾತ್ರಿಗಳು ನಾಳೆ ತವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 29, 2026 at 6:06 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಸದ್ಯ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗಿದೆ. ಹೌತಿ ಬಂಡಕೋರರು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೆಕ್ಕಾ ಹಾಗೂ ಮದೀನಾಕ್ಕೆ ಉಮ್ರಾಗೆ ತೆರಳಿದವರು ಫ್ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಬಾರದೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯ 45 ಜನ ಯಾತ್ರಿಗಳು ವಿಮಾನ ಸಿಗದೆ ಪರದಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ತಿಂಗಳು 12ಕ್ಕೆ ಉಮ್ರಾ ಯಾತ್ರೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ 45 ಯಾತ್ರಿಗಳು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ನಾಳೆ ತವರಿಗೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಜಿ.ಎಂ. ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್- ನಾಳೆ ಬರಲಿರುವ 45 ಯಾತ್ರಿಕರು: ಜೆದ್ದಾ, ಬಹರೇನ್ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಉಮ್ರಾ ಯಾತ್ರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದ್ದು, 30 ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಫಲಾ ಟೂರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಮುಖೇನಾ 45 ಜನ ಉಮ್ರಾ ಯಾತ್ರಿಕರು ತೆರಳಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧದಿಂದ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾದ ಕಾರಣ ಯಾತ್ರಿಗಳ ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಊಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದು, ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಉಮ್ರಾ ಯಾತ್ರಿಗಳು ನಾಳೆ ತವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಸದೆ ಡಾ ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೇಂದ್ರ ಪತ್ರ- ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಂತ್ಯ: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಉಮ್ರಾ ಯಾತ್ರಿಕರ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾಪಸಾತಿಗೆ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಂಸದೆ ಡಾ. ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕೇಂದ್ರ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸೌದಿಗೆ ತೆರಳಿರುವ 45 ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ವಸತಿ, ಆಹಾರ, ಅಗತ್ಯ ಔಷಧ ಹಾಗೂ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ನೆರವು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ವಾಪಸಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯದಿರುವುದು ಯಾತ್ರಿಕರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಂಸದರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಯಾಣ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ವಸತಿ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವಿನ ಅಗತ್ಯ ಇರುವವರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ನೆರವಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ರಿಯಾದ್ನ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ, ಜೆದ್ದಾ ಭಾರತೀಯ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್, ಸೌದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ, ಲಭ್ಯ ವಿಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಶೀಘ್ರ ವಾಪಸಾತಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಯಾತ್ರಿಕರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ನಿಗದಿತ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದೂ ಕೋರಿದ್ದರು.
ಡಿಸಿ ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಜಿ.ಎಂ. ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ 45 ಜನ ಉಮ್ರಾ ಯಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ 45 ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬರು ಯಾತ್ರಿಕರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದೇವೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅ ಕಾರಣ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಲು ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಯಾತ್ರಿಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೌದಿಯ ಜೆದ್ದಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬಹರೈನ್ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಉಮ್ರಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅವರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ ಎಲ್ಲಾ 45 ಜನ ಯಾತ್ರಿಕರು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
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