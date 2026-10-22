ಮಂಗಳೂರಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ 'ಹಜರತ್ ಸೈದಾನಿ ಬೀಬಿ ದರ್ಗಾ'ದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ; ಪೊಲೀಸರೇ ನಡೆಸುವ ಅಪರೂಪದ ಧರ್ಮಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿದವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಸಾದ!
ವರದಿ- ವಿನೋದ್ ಪುದು: ದರ್ಗಾವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಬಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ಅಪರೂಪದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
Published : October 22, 2026 at 5:24 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಖಾಕಿ ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ನೀಡುವ ಮಾನವೀಯ ಕಾಯಕವೂ ಸೇರಿದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ 'ಹಜರತ್ ಸೈದಾನಿ ಬೀಬಿ ದರ್ಗಾ' (Hazrath Saidani Beebi Dargah) ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಹಾಲಿ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5ರಿಂದ ಜಾತಿ-ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದ ಉಚಿತ ಊಟ (ಅನ್ನದಾನ) ನೀಡುವ ವಿನೂತನ ಸೇವೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.
ದರ್ಗಾವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಬಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ಅಪರೂಪದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸ – ಪೊಲೀಸರೇ ನಡೆಸುವ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ!: ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಹಜರತ್ ಸೈದಾನಿ ಬೀಬಿ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ದರ್ಗಾದ ಆಡಳಿತ ಬೈ-ಲಾ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಮಾತ್ರವೇ ಇದರ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ (ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ) ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತವಾಗಿರುವ ಈ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ 11 ಸದಸ್ಯರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಕೆ.ಎಂ. ಶರೀಫ್ (ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್) ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ (ಪಣಂಬೂರು ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್) ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾಶೀಂ ಮಲ್ಲಿಗೆಮನೆ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಜಾಫರ್ ಸಾದಿಕ್ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಉಳ್ಳಾಲದ ಪ್ರೇರಣೆ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5ರಿಂದ ಹಸಿದವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾನ: ಉಳ್ಳಾಲದ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯು, ನಗರದ ಕೇಂದ್ರಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ದರ್ಗಾದಲ್ಲೂ ಹಸಿದವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಊಟ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5ರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಈ ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 100 ರಿಂದ 150 ಜನ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ನಿತ್ಯವೂ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಅನ್ನ, ಸಾಂಬಾರು, ಪಲ್ಯ ಸವಿದು ತೃಪ್ತಿಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಮತ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದ ಬೇಧವಿಲ್ಲ; ಬಡವರು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದವರು, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರ ಶ್ರದ್ಧಾಕೇಂದ್ರ – ದಾನಿಗಳ ಸದ್ಭಾವನೆ: ಕರಾವಳಿಯ ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರು ಈ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದ ಬೆಸ್ತರಂತೂ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಈ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೂವು ಅರ್ಪಿಸಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತೆರಳುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ದಶಕಗಳಿಂದ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಜ್ಯೋತಿ ಎಂಬ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಅಗಲಿದ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ 50 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾನಿಗಳು ನೀಡಲಿ ಅಥವಾ ನೀಡದಿರಲಿ, ದರ್ಗಾದ ವತಿಯಿಂದಲೇ ನಿತ್ಯವೂ ಅನ್ನದಾನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
"ಹಸಿದು ಬಂದವರಿಗೆ ಅನ್ನ ನೀಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ": ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಹಜರತ್ ಸೈದಾನಿ ಬೀಬಿ ದರ್ಗಾವನ್ನು ಪೊಲೀಸರೇ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬೈ-ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಲಿ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಮಾತ್ರವೇ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಡವರ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ನೆರವು, ವಿಕಲಚೇತನರು ಹಾಗೂ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಸಹಾಯಕ ವಿಧವೆಯರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಹಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ದರ್ಗಾದ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5ರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆವು. ಈಗ ಪ್ರತಿದಿನ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ತಾಯಿಯ ಪ್ರಸಾದವೆಂದು ಊಟ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಥಳದ ಕೊರತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪ ನಮ್ಮದು" ಎಂದರು.
ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವಾಭಾವ ಎರಡೂ ಮೇಳೈಸಿರುವ ಈ ಹಜರತ್ ಸೈದಾನಿ ಬೀಬಿ ದರ್ಗಾದ ಅನ್ನದಾನ ಕೈಂಕರ್ಯವು, ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಕರಾವಳಿ ನಗರಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
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