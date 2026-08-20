ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದ ಹೊಳೆಗೆ ಧುಮುಕಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮರು ಸಂಪರ್ಕ; ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಈಜುತ್ತಾ ತಂತಿ ಜೋಡಿಸಿದ ಪವರ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳು!
ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಪವರ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ತಂತಿ ಮರುಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 20, 2026 at 11:45 AM IST
ಪುತ್ತೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹೊಳೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಹೊಳೆಗೆ ಧುಮುಕಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಪವರ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳ ಸಾಹಸ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೂಮಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಹಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮೆಸ್ಕಾಂನ ಪವರ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳಾದ ಬಂದೇ ನವಾಜ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಹಾಗೂ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾನು ನಾಯ್ಕ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರ ಮತ್ತು ಊರವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪುನರ್ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೂಮಡ್ಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ಮನೆಗಳಿದ್ದು, ಹೊಳೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಿಂದ ಎಲ್ಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದ ಸೀರೆ ಹೊಳೆ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊಳೆಯ ದಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಈಚಲು ಮರವೊಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ, ನಾಲ್ಕು ತಂತಿಗಳ ಪೈಕಿ ಎರಡು ತಂತಿಗಳು ತುಂಡಾಗಿ ಹೊಳೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು.
ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಜಾನು ನಾಯ್ಕ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಅದನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ 12 ಮನೆಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕತ್ತಲಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡು, ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಂತಿ ಮರುಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಂದಾದರು. ಮೆಸ್ಕಾಂನ ಪವರ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳಾದ ಬಂದೇ ನವಾಜ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರೊಬ್ಬರು ಹೊಳೆಗೆ ಇಳಿದು, ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನೀರಿನ ರಭಸದಲ್ಲೇ ಈಜುತ್ತಾ ಎದುರು ದಡದತ್ತ ಸಾಗಿದರು. ದಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಸವರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು ತಂತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದರು.
ನೀರಿನ ಸೆಳೆತ ಹಾಗೂ ಮಳೆ ನಡುವೆಯೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಂತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿ ಮರುಜೋಡಣೆ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಶಾಖೆಯ ಕಿರಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪುತ್ತು ಜೆ ಅವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂದೇ ನವಾಜ್, "ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂತಿ ಮರುಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸದಿದ್ದರೆ ಈ ಭಾಗದ ಅಷ್ಟೂ ಮನೆಗಳು ಕತ್ತಲಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪುನರ್ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಎಲ್ಲಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತೆ ಊರವರ ಸಹಕಾರ ಲಭ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ಊರಿನ ಜನರ ಸಹಕಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮೆಸ್ಕಾಂ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂತಿದೆ. ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಅವರು ತೋರಿದ ಬದ್ಧತೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪವರ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳ ಈ ಸಾಹಸಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಜನರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು ಮರಳಿಸಲು ಹೊಳೆಗೆ ಧುಮುಕಿದ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠೆಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.
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