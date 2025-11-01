ETV Bharat / state

ಎಂಇಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಾಡಿಗೆ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಬಾಲಮುದುಡಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಕು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ

ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪದ ಪದೇ ಕ್ಯಾತೆ ತೆಗೆಯುವ ಎಂಇಎಸ್​ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಖಡಕ್​ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

lakshman-savadi
ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ (ETV Bharat)
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ (ಬೆಳಗಾವಿ) : ಎಂಇಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು, ಬೆಳಗಾವಿಯನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಎಂದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಬಾಡಿಗೆ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಾಲಮುದುಡಿಕೊಂಡು ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಖಡಕ್​ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರು ಅಥಣಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, 'ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೆಲ ನಾಯಕರು ಬೆಳಗಾವಿ ನಮಗೆ ಬೇಕೆಂದು ಆಗಾಗ ಖ್ಯಾತೆ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ನಮ್ಮದು ಎಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಬೇಡುವಂತ ಹಾಗೂ ಕೇಳುವಂತಹ ಹಕ್ಕು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಬೆಳಗಾವಿ ಕೇಳುವುದು ಧರ್ಮ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಬೆಳಗಾವಿ ಎಂಬುದು ಕಿತ್ತೂರು ತಾಯಿ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಬೀಡು, ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲೆ. ಆಗಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರಿಗೆ ಹೆದರೊಲ್ಲ' ಎಂದರು.

ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಏನಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಪದೆ ಪದೇ ಕ್ಯಾತೆ ತೆಗೆದರೆ, ಮುಂಬೈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಕೂಡ ಮುಂಬೈಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸವದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತರಬೇಕು. ಹಲವು ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಭಾಷಣಕಾರರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಕನ್ನಡದ ನೆಲ, ಭಾಷೆ, ಜಲಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಸುವುದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ?. ಇದು ಮೊದಲು ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಸವದಿ ಹೇಳಿದರು.

ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 5000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ. ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಘೋಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಳೆದ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ನಂಜುಂಡಪ್ಪನವರ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮುಗಿದಿದೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಯೋಗ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತಾಲೂಕುಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿವೆಯೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ: ಸಿಡಿಮದ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನ, ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ ಕನ್ನಡಿಗರು

