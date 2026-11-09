ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಅನುಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಿದ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕೋರಿಕೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗದು: ಹೈಕೋರ್ಟ್
High Court On Sexual Harassment Case: ಬಿಎನ್ಎಸ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 75(1)(2) ಅನ್ವಯಿಸಲು ಆರೋಪಿ ಲೈಂಗಿಕ ಅನುಕೂಲ ಕೋರಿದ್ದಾನೆಂಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರೋಪವಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
Published : November 9, 2026 at 9:40 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಅನುಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾನೆಂಬ ಆರೋಪವೊಂದೇ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ (ಬಿಎನ್ಎಸ್)ಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 75(1)(2)ರಡಿ 'ಲೈಂಗಿಕ ಅನುಕೂಲ ಕೋರಿಕೆ' ಎಂಬ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
ತುಮಕೂರಿನ 66 ವರ್ಷದ ಹಫೀಜ್ ಖಾಸಿಂ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠವು ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅದೇ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬೆದರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ.
ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಅನುಕೂಲ ಕೋರಿಕೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಬಿಎನ್ಎಸ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 75(1)(2) ಮತ್ತು 351(2)ರಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರೆಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಿಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 528ರಡಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅಂತರ್ಗತ ಅಧಿಕಾರ ಬಳಸಿ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಬಿಎನ್ಎಸ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 75(1)(2) ‘ಲೈಂಗಿಕ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಮನವಿ’ಯನ್ನು ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಿ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಆರೋಪಿ ಲೈಂಗಿಕ ಅನುಕೂಲ ಕೋರಿದ್ದಾನೆಂಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರೋಪವಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಅರ್ಜಿದಾರರು ದೂರುದಾರರನ್ನು ಅನುಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆಂಬ ಆರೋಪವೊಂದನ್ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ 75(1)(2)ರ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಮನವಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂಲ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಅನುಕೂಲ ಕೋರಿಕೆಯ ಆರೋಪವಿದ್ದರೂ, ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಅದೇ ದೂರುದಾರರು ಆ ಆರೋಪವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾದ ಅಪರಾಧದ ಮೂಲ ಅಂಶವೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬಿಎನ್ಎಸ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 351ರಡಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬೆದರಿಕೆ ಸಾಬೀತಾಗಲು, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹ, ಗೌರವ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಬೆದರಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ, ಆ ಬೆದರಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶ ದೂರುದಾರರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವರು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಥವಾ ಮಾಡಲು ಹಕ್ಕಿರುವ ಕೆಲಸದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ದೂರುದಾರ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಸ್ಥೆ ಹೀನಾ ಎಂಬುವರ ಮೂಲಕ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಹಫೀಜ್ ಖಾಸಿಂ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು. ಬಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡುವಂತೆ ಅವರು ಖಾಸಿಂ ಅವರನ್ನು ಕೋರಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಖಾಸಿಂ ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಹಣ ಮರುಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ದೂರವಾಣಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ನಂತರ ತಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಿದ್ದರೂ ಖಾಸಿಂ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ದೂರುದಾರರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
ಖಾಸಿಂ ಹಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಲೈಂಗಿಕ ಅನುಕೂಲ ಕೋರಿದರು ಎಂದು ಮೂಲ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿ 2025ರ ಜೂನ್ 4ರಂದು ತುಮಕೂರು ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಆರಂಭಿಕ ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಎನ್ಎಸ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 74, 75(1)(2), 75(1)(4), 351(2) ಮತ್ತು 352ರಡಿ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಎನ್ಎಸ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 75(1)(2) ಮತ್ತು 351(2)ರಡಿ ಮಾತ್ರ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
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