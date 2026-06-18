7 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿದ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿ: ಬದುಕು ಬದಲಿಸಿದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಮದ್ಯವ್ಯಸನಕ್ಕಂಟಿ ನಿರ್ಗತಿಕನಾಗಿ ರಸ್ತೆಬದಿ ದಿನ ಕಳೆಯುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಆತನ ಬದುಕು ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿನೋದ್ ಪುದು ವಿಶೇಷ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 18, 2026 at 11:19 AM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ, ಪದವೀಧರನಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು, ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಮದ್ಯವ್ಯಸನದ ಚಟಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗಿ, ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ 7 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಸುವ ಕೆಲಸದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದರು. ಮದ್ಯದ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರವಾದ ಅವರು, ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೀದಿಯಲ್ಲೇ ನಿರ್ಗತಿಕನಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಒಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದ ಮಗನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕರೆಯೇ ಕೊನೆಗೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರದ 62 ವರ್ಷದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪದವೀಧರರು. ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇವರು, ಕವಿತೆ, ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿವಿಧ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬರಹಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಬದುಕು ಮುಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರೆಯದೇ ದಿಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರೇ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಬಿಎ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಕೆಲಕಾಲ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರ ಐಸಿಯು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದ ರೋಗಿಗಳ ಮೃತದೇಹಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಅವರ ಮೇಲಿತ್ತು.
ಪ್ರತಿದಿನ ಮರಣ, ಮೃತದೇಹಗಳು, ನೋವಿನ ದೃಶ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇವರು ಕ್ರಮೇಣ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಖಿನ್ನತೆ (ಡಿಪ್ರೆಶನ್) ಅವರನ್ನು ಆವರಿಸಿತು. ಈ ಮಾನಸಿಕ ನೋವಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಕೆಲವರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಮದ್ಯದ ಮೊರೆ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಅದು ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಅವರ ಬದುಕನ್ನೇ ಕತ್ತಲೆಗೆ ತಳ್ಳಿತು.
ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನ ತೀವ್ರಗೊಂಡಂತೆ ಅವರ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸತೊಡಗಿತು. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು. ಪತ್ನಿ, ಮಗ ಹಾಗೂ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬಿದ್ದ ಅವರು ಬೀದಿ ಬದುಕು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದ, ವಿದ್ಯಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಗತಿಕನಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ದಿನ ಕಳೆಯುವಂತಾಯಿತು.
2019ರ ನವೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಓಷನ್ ಪರ್ಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸಮೀಪ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಿದ್ದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯಿತು. ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಕೊರಿನಾ ರಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅವರನ್ನು ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಆರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸತೊಡಗಿತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ನೆನಪುಗಳೂ ಮರಳಿದವು. ತಾವು ವಿವಾಹಿತರಾಗಿರುವುದು, ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ಸವಿತಾ, ನವೀನ್ ಎಂಬ ಮಗ ಇರುವುದನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಹೋಯಿತು.
ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿ ಮಗ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರು. ಪುರುಷೋತ್ತಮರ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಇತರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅವರನ್ನು ಮರಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇತ್ತು. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮದ್ಯದ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಆ ಹಳೆಯ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸಬಹುದೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ಕುಟುಂಬದವರು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದರು.
ಆದರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ಉಳಿದಿತ್ತು. "ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು... ಅವನ ಮುಖವನ್ನಾದರೂ ನೋಡಬೇಕು..." ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕವಿತೆಗಳಾಗಿ, ಬರಹಗಳಾಗಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಗನಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನೂ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಮನೆಗೆ ಮರಳುವ ಕನಸನ್ನು ಪದಗಳ ಮೂಲಕ ಬದುಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಳಿಕ ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮರ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿತು. ಸುಮಾರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತಂದೆಯ ಮುಖವನ್ನು ಮಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡಿದ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದ ತಂದೆಯ ಮುಖ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ವೇಳೆ ಮಗ ಭಾವುಕನಾದ. "ಅಪ್ಪಾ... ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ" ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಪುರುಷೋತ್ತಮರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ತರಿಸಿತು.
ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆ ಇಡೀ ಕಥೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ಮಗ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿದ. ನಂತರ ಪತ್ನಿ, ಮಗ ನವೀನ್, ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು.
ಪುನರ್ಮಿಲನದ ಆ ಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನೀರು ತರಿಸಿತು. ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮಗ ತಂದೆ ಒಂದಾದರು. ಪತ್ನಿ, ಸಹೋದರರು ಸಹ ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಒಪ್ಪಿದರು. ಮೊದಲು ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಳಿಕ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬದುಕು ಆರಂಭಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಭಾವನೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು— ಅದುವೇ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ. "ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ನನ್ನವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಎರಡನೇ ಅವಕಾಶ" ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಬಂದವು.
ಈ ಪುನರ್ಮಿಲನ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಲು, ಮಗನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು, ಪುರುಷೋತ್ತಮರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಲು ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗತಿಕನಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಪದವೀಧರ, ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮಡಿಲು ಸೇರಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್, ಒಬ್ಬ ಮಗನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವೀಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರವನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿದೆ. ಪುರುಷೋತ್ತಮರ ಕಥೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಪುನರ್ಮಿಲನವಲ್ಲ; ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ವ್ಯಸನದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ ಪುನರ್ವಸತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಬದುಕಿನ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.
ಬದುಕು ಬದಲಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಕೊರಿನಾ ರಸ್ಕಿನ್ ಅವರು, "2019ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೀದಿಯಿಂದ ಪುರುಷೋತ್ತಮರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಕರೆತಂದೆವು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ನೆನಪುಗಳು ಮರಳಿದವು. ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಅವರ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ಇಂದು ಕುಟುಂಬವೇ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ನನಗಿದು ಎರಡನೇ ಜನ್ಮ: ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಲೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಮಗ, ಪತ್ನಿ, ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಎರಡನೇ ಜನ್ಮ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
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