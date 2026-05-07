ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ; ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ
ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮಗಳೂರಿನ ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆಯೊಂದು ಎದುರಾಗಿದೆ.
Published : May 7, 2026 at 6:14 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಆತ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಎಂಬ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿದು ಅಚ್ಚರಿ ಎದುರಾದ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗತಿಕರು, ಬೀದಿ ಬದಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವವರು ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಕರೆ ಬಂದಿತ್ತು. “ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ” ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡ ದೃಶ್ಯ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕವಾಗಿತ್ತು. ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲೂ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಗಾಯಗಳು, ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದವು. ತಕ್ಷಣ ಆತನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಬಳಿಕ ಆತ ತನ್ನ ಹೆಸರು “ಅನೀಶ್ ಕುಮಾರ್” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತಾಯಿ ಹೆಸರು “ರಾಧಾ” ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದ. ಕೆಲ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆತ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವನಾಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆತ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, “ನನಗೆ ಮಗನೇ ಇಲ್ಲ, ಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾಳೆ” ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕವೂ ಅನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ “ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು” ಎಂಬ ಆಸೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಿದ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊನೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪುದುಕೋಟೈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಅನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಆತ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹಾಜರಾಗದೆ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಲಭ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 2024ರ ಎಪ್ರಿಲ್ 25ರಂದು ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 302 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಜಗಳದ ವೇಳೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಅನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇಲಿದ್ದು, ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾದ ಆತ ಜಾಮೀನು ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಆದರೆ, ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವಿದೆ ಎಂಬ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಅನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ “ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ” ಎಂಬ ಖುಷಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾವುಕರಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಆತ ತುಂಬಾ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ನಡೆಯಲೂ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ. ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ. ಹಲವು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಆತ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದರ ಅರಿವು ಇಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಖುಷಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ,” ಎಂದು ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಕಿ ಕೊರೀನಾ ರಸ್ಕಿನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಂದೆ-ತಾಯಿ ವಿರಸಕ್ಕೆ ಮನೆ ತೊರೆದಿದ್ದ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಯುವತಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ: ಮತ್ತೆ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ