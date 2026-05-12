ಕುಟುಂಬದ ಮಡಿಲು ಸೇರಿದ 20 ವರ್ಷ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗದೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ !
ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ವಿನೋದ್ ಪುದು ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ.
Published : May 12, 2026 at 1:40 PM IST|
Updated : May 12, 2026 at 1:48 PM IST
ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ 59 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಆತನ ಕುಟುಂಬದ ಮಡಿಲಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಮುತ್ತು ಎಂಬವರು ಇದೀಗ ಮಗ, ಸೊಸೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿ ಊರಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮರುಸೇರ್ಪಡೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ 491ನೇ ‘ರೀ ಯೂನಿಯನ್’ ಎಂಬ ವಿಶೇಷತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶಿವಗಂಗೈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿರುಪತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸೇವಲ್ಪಟ್ಟಿ ಸಮೀಪದ ಕೊಟ್ಟೈರಟ್ಟಿ ನಿವಾಸಿ ಮುತ್ತು ಅವರು ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರ ಕುಟುಂಬದವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಏಕಾಏಕಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಇವರು ಕೆಲ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕಳೆದೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ.
ಕಳೆದ ಜುಲೈ 10ರಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಬೆಂದೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಸೇಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕಾಲೇಜು ಸಮೀಪ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮುತ್ತು ಅವರನ್ನು ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ಷಿಸಿ, ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ, ಅವರ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲವೊಂದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ.
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದರೂ ಮುತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಳಾಸ ಕೇಳಿದರೆ ಮೌನವಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ದಿನ ಸಂಜೆ ಏಕಾಏಕಿ "ನನಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು" ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಲು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೊಟ್ಟೈ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುಳಿವಾಯಿತು.
ಇದನ್ನಾಧರಿಸಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿ ನೆರವಿನಿಂದ ಕುಟುಂಬದವರ ಮಾಹಿತಿ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಕೊರಿನಾ ರಸ್ಕಿನ್, ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಗುರುತು, ವಿಳಾಸ, ಕುಟುಂಬದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರು ಬರೆದ ಕೆಲ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆ ಬಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮುತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಮಸಿಲಾಮಣಿ, ಸೊಸೆ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಹಲವು ತಿಂಗಳ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬದವರು ಮುತ್ತುವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಂಡ ಕ್ಷಣ ಭಾವುಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು.
ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಮಸಿಲಾಮಣಿ, "ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಂಸ್ಥೆ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುವ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಪುನರ್ವಸತಿ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೂರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಲವರನ್ನು ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಮರುಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ.
