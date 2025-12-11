ETV Bharat / state

ಆರೋಗ್ಯ, ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ, ಮಹಿಳೆಯ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಾಗಿ ಋತುಚಕ್ರ ದಿನಕ್ಕೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ: ಸರ್ಕಾರದ ಸಮರ್ಥನೆ

ಋತುಚಕ್ರ ದಿನದ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಸಂಘ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರ, ತನ್ನ ನಿಲುವು ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

HIGH COURT
ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ (ETV Bharat)
ಬೆಂಗಳೂರು : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರಿಗೆ ಋತುಚಕ್ರದ ದಿನಕ್ಕೆ ವೇತನ ಸಹಿತ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮುಜುಗರಕ್ಕೊಳಗಾದಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಆದೇಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರ ಪೈಕಿ ಶೇ.84.2ರಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಆಯಾಸ, ತಲೆನೋವು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಜಪಾನ್‌, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ತೈವಾನ್‌, ಜಾಂಬಿಯಾ, ವಿಯೇಟ್ನಾಂ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ 1948ರಿಂದಲೂ ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಉದ್ಧೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ್ದು, ಋತುಚಕ್ರದ ದಿನಕ್ಕೆ ರಜೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ದೇಶಗಳಿಂದ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಪಡೆದು, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದ್ದತಿಗಳಿಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಋತುಚಕ್ರದ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನದ ರಜೆ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಡಾ. ಎಸ್‌.ಸಪ್ನಾ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆ ನೀತಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಸಮಿತಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ವಕೀಲರು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಸಂಘಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ಪರಿಚ್ಚೇದ 14(ಸಮಾನತೆ) ಮತ್ತು 15(3)(ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳ ಜಾರಿ)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಧೀರ್ಘ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಳಿಕ ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ರಜೆ ಘೋಷಣೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು. ಜತೆಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗವು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ವೇತನ ಸಹಿತ ರಜೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿರುವ ವಿವಿಧ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು, ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆ ನೀತಿಯ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 75 ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ದಿನ ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆ ನೀಡುವು ಸಂಬಂಧ 56 ಸಲಹೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ದಿನ ಮಾತ್ರ ರಜೆ ನೀಡುಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಮುಂದೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 ದಿನಗಳಂತೆ ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದೆ.

MENSTRUAL LEAVE DECLARATION
GOVERNMENT JUSTIFY
ಋತುಚಕ್ರ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ
BENGALURU
HIGH COURT

