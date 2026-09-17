101 ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ NDRF ಮಾನದಂಡದಡಿ 3,705 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮೆಮೊರಾಂಡಂ ಸಲ್ಲಿಕೆ; ಮೆಮೊರಾಂಡಂನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
101 ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ನಟಿ 3,705 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೆಮೊರಾಂಡಂ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಮೆಮೊರಾಂಡಂನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು ವೆಂಕಟ್ ಪೊಳಲಿ ಅವರ ವರಿದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 17, 2026 at 6:20 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ 101 ಬರ ಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರದ ಮೆಮೊರಾಂಡಂಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ (NDRF - National Disaster Response Force) ಮಾನದಂಡದಡಿ 3,705 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬರ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೆಮೊರಾಂಡಂನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಈ ಬಾರಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್-ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮ ಮಳೆಯ ತೀವ್ರ ಅಭಾವ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಬರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭೀಕರವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿ 101 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರದ ಬರ ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 89 ತಾಲೂಕುಗಳು ತೀವ್ರ ಹಾಗೂ 12 ತಾಲೂಕುಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 15ರಂದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇಂದು ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 23 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರ ಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ 54 ತಾಲೂಕುಗಳ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟ್ರೂಥಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟ್ರೂಥಿಂಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ತಾಲೂಕುಗಳೂ ಸೇರಲಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ನಷ್ಟದ ಅಂದಾಜನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಮೊರಾಂಡಂಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈಗ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ 101 ಬರ ಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರದ ಮೆಮೊರಾಂಡಂಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟು ಬರ ನಷ್ಟ 18,748 ಕೋಟಿ, NDRFನಡಿ ಕೇಂದ್ರಿಂದ ಕೇಳಿದ ಪರಿಹಾರ 3,705 ಕೋಟಿ ರೂ: ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ 101 ಬರ ಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಒಟ್ಟು 18,748 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬರ ನಷ್ಟ ಆಗಿರುವ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಮೆಮೊರಾಂಡಂನಲ್ಲಿ NDRF ಮಾನದಂಡದಂತೆ 3,705.30 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬರ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೋರಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 101 ಬರ ಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮೆಮೊರಾಂಡಂನಲ್ಲಿ 17.85 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. 1.67 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ನಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಟ್ಟು 2017.26 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿದೆ.
ಇನ್ನು 476 ಜಾನುವಾರು ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು 209.21 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆರವು ಕೋರಿದೆ. 583 ಮೇವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು 241.61 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆರವು ಕೋರಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, ಲಸಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ 21.27 ಕೋಟಿ ರೂ., ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ 21.40 ಕೋಟಿ ರೂ., ಆಹಾರ ಬೀಜ ಮಿನಿ ಕಿಟ್ಗಳಿಗೆ 89.55 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿದೆ.
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು, ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ 505 ಕೋಟಿ ರೂ., ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ 300 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿದೆ. ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ 300 ಕೋಟಿ ರೂ.ವನ್ನು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕೋರಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ 101 ಬರ ಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಒಟ್ಟು 3,705.30 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಕೋರಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆ.9ರ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ.34ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ: 2026ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 9ರ ವೇಳೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಧಾರಣ 733 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಳೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 487 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಳೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಶೇ.34 ರಷ್ಟು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೊರತೆ ರಾಜ್ಯದ ನಾಲ್ಕೂ ಹವಾಮಾನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದ್ದು, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶೇ.26, ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.36, ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.38 ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.47ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊರತೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹಂತದಲ್ಲಿ, 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪೈಕಿ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ. ತಾಲೂಕು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, 240 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 182 ತಾಲೂಕುಗಳು ಕೊರತೆ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 21 ತಾಲೂಕುಗಳು ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ (Large-deficit) ವರ್ಗದಲ್ಲಿವೆ. ಅಂದರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಶೇಕಡಾ 85ರಷ್ಟು ತಾಲೂಕುಗಳು ಕೊರತೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯವರೆಗಿನ ಮಳೆಯ ಅಭಾವದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 31ರ ವರೆಗಿನ ನೈಋತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಅವಧಿಯ 50 ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ 2026ರಲ್ಲಿ ಈ ಅವಧಿಗೆ ದಾಖಲಾದ ಒಟ್ಟು ಮಳೆಯು 1976ರ ನಂತರದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ 2002ರಲ್ಲಿ (458 ಮಿ.ಮೀ) ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಳೆಯ ಅಭಾವ ಮತ್ತು ಬರಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೆಮೊರಾಂಡಂನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಿತ್ತನೆ ವಿವರಗಳು: 2026ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 4ರ ವೇಳೆಗೆ, 84.10 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಗುರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 67.32 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಿಗದಿತ ಗುರಿಯ ಶೇ.80 ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದೇಶದ ಶೇ.88 ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಳೆಯ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆಯ ಪ್ರಗತಿಯು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಏರಿಳಿತದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಸುದೀರ್ಘ ಒಣ ಹವೆ (ಮಳೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು) ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಲಾಶಯಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕ: ನೈಋತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಈಗ ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, 2026ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 8ರ ವೇಳೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ 14 ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ 677.95 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಜಲಾಶಯಗಳ ಒಟ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶೇ.77 ರಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹವು ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶೇ. 63 ರಷ್ಟಿದೆ. ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ, ಸುಪಾ ಮತ್ತು ವಾರಾಹಿ ಎಂಬ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 200.57 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದ್ದು, ಇದು ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶೇ.61 ರಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಈ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿನ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಟ್ಟವು ರಾಜ್ಯದ ಸುಮಾರು ಶೇ.20 ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿನ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದ ಜಲಾಶಯಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ವಿವರ: ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ (4.60 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್), ರಾಗಿ (3.80 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್), ತೊಗರಿ (2.19 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್) ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ (1.70 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್) ಸೇರಿವೆ. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ (0.46 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್), ತೆಂಗು (0.84 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್) ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ (0.13 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್) ಸೇರಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 19.52 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯ ಮೌಲ್ಯ 18,748.23 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ (SDRF) ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದಾಜಿಸಲಾದ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ (ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ) ಅಗತ್ಯತೆ ₹2,017.26 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 9ರಲ್ಲಿ 8 ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರಪೀಡಿತ: ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಒಣಗಿದ ಭತ್ತ, ಮೇವಿಲ್ಲದೇ ಹಸುಗಳ ಮಾರಾಟ; ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರೈತರು!
- ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಬೆಳೆ, ಭದ್ರಾ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೈತರು: ಅಡಕೆಗೂ ಬೇಕಿದೆ ನೀರು, ಬರಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ದಾವಣಗೆರೆಯ ತಾಲೂಕುಗಳಿವು!
- ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅತಿ ತೀವ್ರತೆಯ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ: ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ! ಸಮಗ್ರ ವರದಿ