ಬಾಯಾರಿದ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಜೀವಜಲವಾದ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪ್ಯಾಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ : 14 ಕೆರೆ, 4 ಬಾವಿಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ
ಪ್ಯಾಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಹಲವಾರು ಕೆರೆ, ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : April 26, 2026 at 11:00 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ. ಕೆರೆ, ಬಾವಿಗಳು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದವು. ಗ್ರಾಮದ ಜನ, ಜಾನುವಾರುಗಳು ಹನಿ ನೀರಿಗೂ ಹಾಹಾಕಾರ ಪಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ವೇಳೆ ಜೀವ ಸೆಲೆಯಾಗಿ ಬಂದ ಸಂಸ್ಥೆ, ನೀರಿನ ದಾಹ ಇಂಗಿಸಿದೆ.
ಅವರೆಲ್ಲಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಆಯ್ತು ಅಂತಾ ಇರಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಯುವಕರ ತಂಡ ನೀರಿನ ದಾಹ ತೀರಿಸಲು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಸಿದ್ದ ಅವರು, ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕೆರೆ, ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, 2016ರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಾಹಾಕಾರ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬೇಸಿಗೆ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದೊಡ್ಡಿತ್ತು. ಆಗ ಇಲ್ಲಿನ ಸೇಂಟ್ ಪಾಲ್ಸ್ ಶಾಲೆಯ ಏಳು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜನರ ನೀರಿನ ದಾಹ ತೀರಿಸಲು ಪಣ ತೊಟ್ಟರು. "ಪ್ಯಾಸ್" ಎನ್ನುವ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದರು. ಪ್ಯಾಸ್ ಎಂದರೆ ನೀರಡಿಕೆ, ದಾಹ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಇವರ ಕಾಯಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಶಾಲೆಯ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 75 ಸಾವಿರ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪ್ರಯತ್ನವು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿತ ಅವರು, ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರು.
ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಮಾಧವ ಪ್ರಭು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಭಿಮನ್ಯು ಡಾಗಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ಪ್ರೀತಿ ದೊಡವಾಡ, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವಧೂತ್ ಸಮಂತ್, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರೋಹನ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ದೀಪಕ್ ಅವುಳ್ಕರ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಹಿಂಡಲಗೇಕರ್ ಅವರು ಶ್ರಮ ಶ್ಲಾಘನೀಯ.
ಬತ್ತಿದ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಸೆಲೆ : ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೆರೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಾವಿಗಳು ಇದ್ದವು. ಆದರೆ, ಅವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದವು. ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹೂಳುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದವು. ಇವುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದೆವು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ 14 ಕೆರೆಗಳು ಮತ್ತು 5 ಪುರಾತನ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಭುನಗರ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲವಾಡ್, ಭಾವಿಹಾಳ, ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ, ಮಚ್ಚೆ, ಮಣ್ಣಿಕೇರಿ, ಸುಳಗಾ, ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ, ಮನ್ನಿಕೇರಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತೂರು ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆ, ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಶಿವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ನಜರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಜಲಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಕೃಷಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು.
6 ಕಿ.ಮೀ. ನಾಲೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ : ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ 6 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ನಾಲೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ಯಾಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಹೂಳು ಎತ್ತಿ, ಮಳೆನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿರು ವನಸಂಪತ್ತು ಬೆಳೆಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಮನರಂಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ದೋಣಿ ವಿಹಾರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಇರಾದೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಂದಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪಣ : ಪ್ಯಾಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೆ, ಅದು ಬೆಳಗಾವಿ ಕೋಟೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಂದಕವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. ಆದರೆ, ಈ ಜಾಗ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜನರ ಸಹಕಾರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರವನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯಿಕರಣ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ಯಾಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಗಿದೆ.
14 ಕೆರೆ, 4 ಬಾವಿಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ : ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಮಾಧವ ಪ್ರಭು, '2016ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಜನ, ಜಾನುವಾರುಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಿತ್ತು. ಇದು ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವು ತರಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದೆವು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುನಗರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಗ್ರಾಮದ ಓರ್ವ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾತನಾಡಿಸಿದೆವು. ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆವು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು, ಮೊದಲು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆರೆ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಆಗ ನಮಗೆ ಕೆರೆ, ಬಾವಿಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನವೇ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಎಂಬುದು ಮನದಟ್ಟಾಯಿತು. ಆ ಮೇಲೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಾನಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 14 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 4 ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆವು' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : 'ಪ್ರಭು ನಗರದ ಒಂದು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆರೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆವು. ಗೋಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಜನ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿದ್ದು, ಸಹಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದಾನಿಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಖರ್ಚು, ವೆಚ್ಚದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ನೀರಿನ ಕಾಯಕ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಡಾ. ಮಾಧವ ಪ್ರಭು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸವಾಲು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಯಶಸ್ವಿ ಆದೆವು : ಪ್ಯಾಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ಪ್ರೀತಿ ದೊಡವಾಡ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾದವು. ಅವುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಕೆರೆ, ಬಾವಿಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಲು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಎಟಿಜಿಯಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವೇಗ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಶಾಶ್ವತ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಪರಿಸರ ಕಾಪಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ' ಎಂದರು.
