ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯವರೇ ಮೊದಲು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ: ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ
ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯವರೇ ಮೊದಲು ನೀವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಐದು ಪೈಸೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
Published : September 19, 2026 at 1:46 PM IST
ಮೈಸೂರು: ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ(DSS)ಯವರು ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ, ದಸಂಸ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದಸಂಸದವರೇ, ಮೊದಲು ನೀವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ನಡತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಐದು ಪೈಸೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೀಲಿ ಶಾಲು ಹಾಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೀರಾ?, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಬುದ್ಧಿಯಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಹುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ?, ಗಾಂಧಿ, ನೆಹರು ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಮಾತೆತ್ತಿದರೆ ಜಾತಿ ತರುತ್ತಿರಾ?, ಒಬ್ಬ ಕಳಪೆ ಆಫೀಸರ್ ನಿಮ್ಮವನೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀರಾ?, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖಾಕಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಜಾತಿ, ಅವನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬರುತ್ತಿರಾ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ದಲಿತ ಯುವಕ ಮಂಜು ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ?, ಏನ್ ಮಾಡಿದರೂ. ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ಓಡಿಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೀರಾ? ಏನೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಹೋರಾಟಗಳಿದ್ದರೂ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ನಾವೂ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೀವಾ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
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