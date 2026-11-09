ಶೀಘ್ರ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ, ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಂಡಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಲ್ಯಾಬ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿ ಒಪ್ಪಬೇಕು: ಸಚಿವ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್
Minister Rizwan Arshad On Ethanol Blending: ಕೇಂದ್ರ ತೈಲ ಸಚಿವ ಹರಿದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಅವರಿಗೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಲೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
Published : November 9, 2026 at 3:24 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳ ರಾಂಡಮ್(Random) ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಖಾಸಗಿ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ, ಕಾನೂನು ಮಾಪನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಿತಿಮೀರಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಸಂಬಂಧ ವಿಕಾಸಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ವರದಿ ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲ್ಯಾಬ್ನಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಲ್ಯಾಬ್ನಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಇನ್ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಲು ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲ್ಯಾಬ್ನಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲವಾದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು: ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ 63 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಈ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ದೇಶದ ಜನ ನಿತ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ, ಬಡವರು ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆ, ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರು ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉತ್ತರ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಜನಹಿತದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ವರದಿಗೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸರಿ ಇದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳು ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಮಾತನಾಡಿವೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ನಿಖರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ತೈಲ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ: ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಔಟ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಆಟೊಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಲೋಕಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಲರ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಾ? ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಲರ್ಗಳ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರು ತೈಲ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಆಗುವುದಾದರೆ ಈ ಆರು ಕಡೆ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೋ, ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಡೀಲರ್ಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಸರಿ. ಮಿಕ್ಕಿದವರು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತಾರೆ. ಬಳಿಕ ದೂರು ನೀಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಟೊಮೊಬೈಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಸೊಸಿಯೇಷನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಪರ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಬಳಿಕ ಅವರು ಒತ್ತಡದಿಂದಲೇನೋ ತಮ್ಮ ಪತ್ರವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಬಿಎಂಡಬ್ಕ್ಯೂ ಎಂಡಿ ಹರಿದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಬ್ರಾರ್ E30ವರೆಗೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಎಂಡಬ್ಕ್ಯೂ ವಾಹನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರುಗಳ ಇಂಜಿನ್ಗಳು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹ: ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಾಸ್ 8 ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ್ನು ಔಟ್ಲೆಟ್ಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಾವು ತಗೊತೇವೆ. ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವಾಗ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ನವರ ಸಹಿ ಹಾಕಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಾವು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
63 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇವಲ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ. 63 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನ್ನು ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ವರದಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಎನ್ಎಬಿಎಲ್ ದೃಢೀಕೃತ ಲ್ಯಾಬ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ವರದಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ, ಎನ್ಎಬಿಎಲ್ಗೆ ಫಂಡ್ ಮಾಡುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಉತ್ತರ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಹೈಡ್ರೋ ಮೀಟರ್ ಮೂಲಕ ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ತರ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಆ ಆರೋಪ ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಅವರ ಅವರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೈಡ್ರೋ ಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ನೀವು ಅಮೆಜಾನ್ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ 300-500 ರೂ. ಬೆಲೆಯ ಹೈಡ್ರೋ ಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯೂ ನೀವು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೂ ನೀವೇ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆ ಈ ಕುರಿತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು, ನಿಯಮಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಎಥೆನಾಲ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಹೆಚ್ಡಿಕೆಯವರೇ E30 ತೀರ್ಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ: ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂದಿದ್ದೇವೆ. E20, E10 ಯಾವುದು ಬೇಕು ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಹಕರೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ E30 ಮಿಶ್ರಣ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾರಾ? ಮೈತ್ರಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿತ ಮುಖ್ಯ ಎಂದರು.
ಈ ತರ ಮಿಶ್ರಣ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಹನಗಳು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ನಷ್ಟ ಆಗುವುದು ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ. ಜಂಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 63 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ, ಆವಾಗ ನೀವು ಜಂಟಿ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಏಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಆವಾಗ ಜಂಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕರೆಯದಿದ್ದ ಅವರು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಜಂಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತಾರೆ ಎಂದು ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ವರೆಗೆ 63 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಸೆ.21ರಿಂದ ನಾವು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ವರದಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಈಗ ಅದರ ವರದಿಯನ್ನೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಲ್ಯಾಬ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅವರ ಕಚೇರಿಯವರು ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯವರು. ಅವರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಎನ್ಎಬಿಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದರು.
ತೈಲ ಸಚಿವ ಹರಿದೀಪ್ ಪುರಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ: ಕೇಂದ್ರ ತೈಲ ಸಚಿವ ಹರಿದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ತೈಲ ಸಚಿವರು ಗೈರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್.ಕೆ.ಆಡ್ವಾಣಿಯವರ 100ನೇ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಸಮಯ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದ ಲೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಒಂದು ವೇಳೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯಾದರೆ E20 ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ಹಾನಿಯಾದರೆ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ನೀತಿಯಾಗಿದೆಯಾ? E20ಗೆ ನೀವು ನೀತಿ ರೂಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ E30 ಏಕೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ನ.6ರಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸಚಿವ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ.31ರಷ್ಟು ಮಿತಿಮೀರಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ರಾಮನಗರ, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಇಂಧನ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.20ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
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