ಕೇಂದ್ರದೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆ ವಿಫಲ: ನಾಳೆ ರೈತ ಸಂಘದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ; ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಬಳಸಲು ಸೂಚನೆ
ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರೈತರು ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಬಳಸುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 12, 2026 at 10:15 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಭೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರವು ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ, ನಾಳೆ (ಮಂಗಳವಾರ) ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಲು ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ದೆಹಲಿಗೆ ಸುಮಾರು ನೂರು ಜನ ರೈತರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ನೀಡದೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬಿಗೆ ಎಂಎಸ್ಪಿ (ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ) ಘೋಷಿಸದೆ ರೈತರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾಗಿರುವ ಜೋಶಿ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೆಹಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಸಚಿವರು ರೈತರ ಮಾತು ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಎಂಎಸ್ಪಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಿತ್ತೇ? ಬೆಳೆಯ ಖರ್ಚು ಈಗ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರೈತರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಿ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಜೋಶಿಯವರ ಈ ನಡೆಯಿಂದ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೀದಿಗೆ ಬರುವಂತಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ (Commercial) ಮತ್ತು ಗೃಹ ಬಳಕೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಕಬ್ಬು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭತ್ತ ಹಾಗೂ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ರೈತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಡಿ, ರೈತರ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಚುನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಸಚಿವ ಜೋಶಿಯವರಿಂದ ಎಂಎಸ್ಪಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ದೆಹಲಿ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ತೀವ್ರ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ಖಂಡಿಸಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರೈತರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಉಭಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಸಿದ ಬೆಳಗಾವಿ ಎಸ್ಪಿ: ರೈತರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಧಾರವಾಡ, ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹಾಗೂ ಗೋಕಾಕ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ವಿಜಯಪುರ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುವ ವಾಹನಗಳು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರೀ ವಾಹನಗಳು ಕಾಗಲ್ನಿಂದ ನಿಪ್ಪಾಣಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗೋಕಾಕ ತಲುಪಬಹುದು. ಲಘು ವಾಹನಗಳು ಗೊಟೂರಿನಿಂದ ಕಮತನೂರು ಗೇಟ್, ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಘಟಪ್ರಭಾ, ಗೋಕಾಕ, ಯರಗಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸವದತ್ತಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ ಕಡೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಬಹುದು. ಯರಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ವಾಹನಗಳು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಮಾಲದಿನ್ನಿ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ನೇಸರಗಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ತಲುಪಬಹುದು.
ಜೊತೆಗೆ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಅಳ್ನಾವರ, ರಾಮನಗರ, ಖಾನಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ಲಿಂಗನಮಠ ಕ್ರಾಸ್, ನಂದಗಡ, ಖಾನಾಪುರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕಿತ್ತೂರಿನಿಂದ ನಂದಗಡ, ಖಾನಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿಯೂ ಅಥವಾ ಕಿತ್ತೂರಿನಿಂದ ಎಂ.ಕೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಪಾರಿಶ್ವಾಡ, ಖಾನಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿಯೂ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ತಲುಪಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಕೊಲ್ಹಾಪುರದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಕಾಗಲ್, ಆದಮಾಪುರ, ಗರಗೋಟಿ, ಗಡಿಂಗ್ಲಜ, ಆಜರಾ, ಚಂದಗಡ, ಶಿನೊಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಗೋಕಾಕ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುವ ಭಾರೀ ವಾಹನಗಳು ಬೆಳವಡಿ, ಮೇಕಲಮರಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ಬೆಳವಡಿ ಕ್ರಾಸ್, ಮುನವಳ್ಳಿ, ಸವದತ್ತಿ, ಯರಗಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಬಹುದು.
ವಾಹನ ಸವಾರರು ಈ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ವೇಗದ ಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ, ಪೊಲೀಸರ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಎಸ್ಪಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
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