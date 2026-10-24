ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತಂತೆ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ: ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶುಗರ್ನಿಂದಾಗಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಾಭವಿಲ್ಲ. ಸಕ್ಕರೆ ಉದ್ಯಮ ಬೆಳೆಯಬೇಕು, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : October 24, 2026 at 10:28 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26 ರಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತಂತೆ ಸಭೆ ನಡೆಯಿಲಿದೆ ಎಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, ಸಿಎಂ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ, ಕೃಷಿ, ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲಿಕರು, ಅಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಮುಖಂಡರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಮೊದಲು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿಲಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಸಹ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವ ಲಮಾಣಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಕಂದುಶುಗರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ರೈತರು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜೋಶಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಮುಕ್ತಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸಿಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಜೋಶಿಯವರ ವಾದವಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ರೈತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕಷ್ಟಸಾದ್ಯವಾದ ಮಾತು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಬಂದಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶುಗರ್ನಿಂದಾಗಲಿ ಶುಗರ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದಾಗಲೇ ಯಾವುದೇ ಲಾಭವಿಲ್ಲ. ಸಕ್ಕರೆ ಉದ್ಯಮ ಬೆಳೆಯಬೇಕು, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಥೆನಾಲ್ ಸಹ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಥೆನಾಲ್ ಕೇವಲ ಕಬ್ಬಿನಿಂದ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಎಥೆನಾಲ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಕೇಂದ್ರದ ಮಾತು. ರೈತರ ಪ್ರತಿಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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