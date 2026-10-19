ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಜೊತೆ ಸಭೆ: ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ರೈತರು
ಹಬ್ಬದ ಬಳಿಕ ಸಮಿತಿ ಆಗಮಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಲಿದೆ. ವರದಿ ನಂತರ ಎಂಎಸ್ಪಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ರೈತರಿಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 19, 2026 at 9:58 AM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಗರದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ರೈತ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತ ನಾಯಕರಾದ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಗುರೂಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೈತರು ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸಂಸದ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್, ಶಾಸಕರಾದ ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್, ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಎಂ.ಆರ್ .ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ ಹಾಗೂ ಬೆಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.
ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದವಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಬಳಿಕ ಸಮಿತಿ ಆಗಮಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಲಿದೆ. ವರದಿ ನಂತರ ಎಂಎಸ್ಪಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ರೈತರಿಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಶಶಿಕಾಂತ್ ಗುರೂಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ರೈತ ಪರ. ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ರೈತರು ಸಹ ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಸೇರಲು ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ಬೇಕು. ನಾನು ಸೇರಿದಂತೆ, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ನಾಯಕರು ಈ ಹೋರಾಟ ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ರೈತರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತಜಾಡಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸದ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳಗಾರರ ಜೊತೆ ಸುದೀರ್ಘ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ರೈತ ಪರವಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಈ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಿತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಭೆ ಸೇರಿ ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತ ನಾಯಕ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ರೈತರ ಹೋರಾಟದ ಕುರಿತು ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೆಲ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ರೈತರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಿತಿ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಎಂಎಸ್ಪಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರೈತರ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆವು. ಆದರೆ, ಇದು ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಬಿಡಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕೋ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಹೋರಾಟಗಾರಿಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಗಡುವು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೈತರು ತಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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