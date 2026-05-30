ರಾಜಕಾರಣಿ, ಉದ್ಯಮಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞನಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಡಿಕೆಶಿ ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟದತ್ತ: ಹೀಗಿದೆ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ!
ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೂನ್ 3 ರಂದು ಲೋಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 30, 2026 at 8:52 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: "ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ನಾನು ಕೃಷಿಕ. ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಉದ್ಯಮಿ. ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ. ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಾನು ರಾಜಕಾರಣಿ", ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಿಯೋಜಿತರಾದ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬಣ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೀಗೆ.
ತಮ್ಮ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಆಗಾಗ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಳಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಕೀಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಭರಣ ಬ್ರಾಂಡ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ 1,413 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.
ಅವರ ಸ್ವಂತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಸಮಕಾಲೀನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕೂಲತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅಪಾರ ಧೈರ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅವರು ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟರ್, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ. ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಋತುಗಳಲ್ಲೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾದರೆ, ಡಿಕೆಶಿಯನ್ನೇ ಕರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ, ಅವರು ಭೇದಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ವೃತ್ತಿಜೀವನ : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಭಾಗವಾದ NSUI ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಅವರ ಜರ್ನಿ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆವರೆಗೂ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ.
1962ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಲಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಗೌರಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಶಿವಕುಮಾರ್, ತನ್ನ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ NSUIನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕನಾದರು. ಅವರ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಸಂಘಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಆಗಿನ ಸಿಎಂ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
23ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾತನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವಿ ಹೆಚ್. ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅವರು ಟಿಕೆಟ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಕನಕಪುರ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಗ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಮತಗಳಿಂದ ಸೋತರೂ ಅಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದು, ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. 1989ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಇಂದಿಗೂ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
NSUIನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕುಖ್ಯಾತ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಕೊತ್ವಾಲ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅವರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳಿವೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಇಂದಿಗೂ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರ ಮತ್ತು ಕೊತ್ವಾಲ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೂ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನೂ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮೊದಲು 1991ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಕಾರಾಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು 2013ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟದ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಧನ, ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ (1999 - 2004) ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗೆ ಬಂದರು. ಎಲ್ಲ ಅಂತರ-ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಂದ ಮುಕ್ತ ಹಸ್ತ ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಾಸ್ತವಿಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು.
ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನೊಳಗಿನ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡುವಾಗ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಭಯ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದ್ದರು. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಗಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಗುರು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಕೃಷ್ಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ ನಂತರವೂ ಈ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯ, ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಮತ್ತು ಕೆಫೆ ಕಾಫಿ ಡೇ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಮಗ ಅಮರ್ತ್ಯ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದಾಗ ಅದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಗಳು ಅಭರಣ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಗ ಆಕಾಶ್ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಾನೂನು ಪದವಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಮ್ಮೆ ಟಿವಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೊಣವಿನಕೆರೆ ಮಠದ ಅಜ್ಜಯ್ಯ (ಕರಿವೃಷಭ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ) ಅವರ ಕಟ್ಟಾ ಭಕ್ತ.
ಮಠವನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವೆಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪೂಜೆಗಳು, ಹೋಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವರಾದ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಒನ್-ಲೈನರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಚ್ಲೈನ್ಗಳಿಗೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ, ಹೆಚ್ಚು ತಪ್ಪುಗಳು. ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪುಗಳಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಬಲಶಾಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶತ್ರುಗಳು. ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶತ್ರುಗಳಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಶತ್ರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿನ ಟ್ರಬಲ್ಶೂಟರ್ ಮತ್ತು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿತ್ತು. 2002ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ, ವಿಲಾಸ್ ರಾವ್ ದೇಶಮುಖ್ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಪಾರುಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಕೆ ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಪ್ತರಾದರು.
2017ರ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದರನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತಡೆದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಾಢವಾಯಿತು. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಹ್ಮದ್ ಪಟೇಲ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಶಿವಕುಮಾರ್ vs ದೇವೇಗೌಡ ಕುಟುಂಬ : ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್. ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ ಕುಟುಂಬದ ನಡುವಿನ ಕಟುವಾದ ಪೈಪೋಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತ. ಗೌಡ ಕುಟುಂಬವು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗೌಡ ಕುಟುಂಬದ ಎದುರು ಕೆಲವು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ 2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಅಳಿಯ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಸಿ. ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಡಿ. ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮಗ ನಿಖಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡರು.
2023ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 19 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಗೌಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದರು. 1999ರಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ ನಂತರ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷವು ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದು. ಆಗ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ ಹಾಕಿತ್ತು.
ಈಗ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಗೌಡ ಕುಟುಂಬದ ಚಿಂತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಏನಾದರೂ ಗಂಭೀರವಾದ ತಪ್ಪು ಸಂಭವಿಸದ ಹೊರತು, 2028ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಹುಮತದ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠೆ : ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇರುವ ನಿಷ್ಠೆ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ. 2018 ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಜೊತೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದಾಗ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದರೆ ಅವರ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದ ಜನರು ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯೊಂದಿಗಿನ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಮರೆಯುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಿರಿ? ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಅವರು, "ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಾಯಕಿ (ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ) ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದಿದ್ದರು.
ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು, "ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ, ನನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಯಾವುದನ್ನೂ ನಾನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದರು.
2020 ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು: 2020ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ (ಕೆಪಿಸಿಸಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಾಗ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿತು.
ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದವರೆಗಿನ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಏಕತಾ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅದರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಮೇಕೆದಾಟು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಜಲಾಶಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಅವರು ಮೇಕೆದಾಟಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿದರು. ಹಿಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಪೇಸಿಎಂ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು.
ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸಿನ ಫಲವಾಗಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು 2023ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಇದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸಿತು.
ಈಗ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈವರೆಗೆ ರೈತ, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
