ಎಂಡಿಎಂಎ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ: ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸಜೆ ವಿಧಿಸಿದ ಮಂಗಳೂರಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ
ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಲೂಯಲ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಜಸ್ಮಿನ್ ಬೌಲೊ, ಮಹಮ್ಮದ್ ರಮೀಜ್, ಮೊಹಿದೀನ್ ರಾಶೀದ್, ಅಬ್ದುಲ್ ರವೂಫ್ ಮತ್ತು ಸಬೀತಾಗೆ ಮಾದಕದ್ರವ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಮಾದಕದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 6, 2025 at 10:08 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಎಂಡಿಎಂಎ ಮಾದಕದ್ರವ್ಯ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸಜೆ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಮೂಲತಃ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಸೂಡಾನ್ನ ಜುಬ ನಿವಾಸಿ, ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗುಂಜೂರು ಪಾಳ್ಯ ವರ್ತೂರು ನಿವಾಸಿ ಲೂಯಲ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿನ್ ಬೌಲೊ(25), ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಸರಗೋಡು ಉಪ್ಪಳ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಮಹಮ್ಮದ್ ರಮೀಜ್(24), ಅಬ್ದುಲ್ ರವೂಫ್(35), ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಸರಗೋಡು ಶಿರಿಯಾ ನಿವಾಸಿ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ರಶೀದ್(24), ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಊಟಿಯ ಕುನ್ನೂರು ಸಬಿತಾ(25) ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ಆರೋಪಿಗಳು.
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು 1 ರಿಂದ 5ನೇ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಲೂಯಲ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಜಸ್ಮಿನ್ ಬೌಲೊ, ಮಹಮ್ಮದ್ ರಮೀಜ್, ಮೊಹಿದೀನ್ ರಾಶೀದ್, ಅಬ್ದುಲ್ ರವೂಫ್ ಮತ್ತು ಸಬೀತಾಗೆ ಮಾದಕದ್ರವ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಮಾದಕದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾದಕದ್ರವ್ಯ ಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಿದ ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್. ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಲಂ 21(C) ರ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಪ್ರಕರಣದ 1ನೇ ಆರೋಪಿ ಲೂಯಲ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿನ್ ಬೌಲೊ ಅಲಿಯಾಸ್ ಡ್ಯಾನಿ, 3ನೇ ಆರೋಪಿ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ರಾಶೀದ್ ಮತ್ತು 5ನೇ ಆರೋಪಿ ಸಬಿತಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಚಿಂಜುಗೆ 12 ವರ್ಷ ಕಠಿಣ ಸಜೆ ಮತ್ತು ತಲಾ 1,25,000ರೂ. ದಂಡ, ದಂಡ ಪಾವತಿಸಲು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 4 ತಿಂಗಳ ಕಠಿಣ ಸಜೆ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2ನೇ ಆರೋಪಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ರಮೀಜ್ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ಮಾದಕದ್ರವ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ 14ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಸಜೆ ಮತ್ತು 1,45,000ರೂ. ದಂಡ, ದಂಡ ಪಾವತಿಸಲು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳ ಕಠಿಣ ಸಜೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಆರೋಪಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರವೂಫ್ ಎಂಬಾತನಿಗೆ 13 ವರ್ಷ ಕಠಿಣ ಸಜೆ ಮತ್ತು 1,35,000ರೂ. ದಂಡ, ದಂಡ ಪಾವತಿಸಲು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ 5ತಿಂಗಳ ಕಠಿಣ ಸಜೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೇ ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಲಂ 27(ಬಿ) ಮಾದಕದ್ರವ್ಯ ಸೇವಿಸಿರುವ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ 6ತಿಂಗಳು ಕಠಿಣ ಸಜೆ ಮತ್ತು ತಲಾ 10,000ರೂ. ದಂಡ, ದಂಡ ಪಾವತಿಸಲು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳ ಕಠಿಣ ಸಜೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾದಕದ್ರವ್ಯ ಸಾಗಾಟದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡ ಕಾರನ್ನು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಮಾಡಲು ಆದೇಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕಿ ಜುಡಿತ್ ಓಲ್ಗ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.
