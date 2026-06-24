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ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್‌ನ 130ನೇ ಶಾಖೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಕಲಬುರಗಿಯ ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಬಳಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್‌ನ ನೂತನ ಶಾಖೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಿಸಿದೆ.

MARGADARSI CHIT FUND NEW BRANCH
ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ನೂತನ ಶಾಖೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 24, 2026 at 4:01 PM IST

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ಕಲಬುರಗಿ: ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪೆನೀಸ್​​ಗೆ ಸೇರಿದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ತನ್ನ ನೂತನ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಕಲಬುರಗಿಯ ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಬಳಿ ಇಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿತು.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್‌ ರಾಜ್ಯದ 29 ಶಾಖೆಗಳೂ ಸೇರಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 130 ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್​ ಅವರು ವರ್ಚುವಲ್ ಮೂಲಕ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದರು.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ​​ ವಿಭಾಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಭಲರಾಮ ಕೃಷ್ಣ, ಸಿಒಒ ಮಧುಸೂಧನ, ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಟಿ.ನಂಜುಂಡಪ್ಪ, ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ತಾಪಕ ಜಿ.ಗೋವಿಂದರಾವ್, ಕಲಬುರಗಿ ಶಾಖೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ​ ರಾಮು, ರಾಯಚೂರ್ ಶಾಖೆ ವ್ಯವಸ್ತಾಪಕ ಸದಾಶಿವ, ಸಿಂಧನೂರು ಶಾಖೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಜಯಂದರ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಗ್ರಾಹಕರಾದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ರಾಯಚೂರು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್​ನ ಗ್ರಾಹಕ. ಕಳೆದ 23 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್​ ಫಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ, ನಂಬಿಕಸ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಬೆಳೆಸಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ದಿ.ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್​ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದರು.

ಗ್ರಾಹಕರಾದ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನಾನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಮ್ಮನ ತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರ ಹೆಸರೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ಸ್​ ಅಂತಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಾವು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಗ್ರಾಹಕರಾದ ವೀರಭದ್ರೇಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್​ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್​ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಣಕಾಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ನೀಡುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ" ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

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MD SHAILAJA KIRAN
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MARGADARSI CHIT FUND KALABURAGI
MARGADARSI CHIT FUND NEW BRANCH

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