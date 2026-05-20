ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಎಂಸಿಪಿ ಬಲ: ಮೊಬೈಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್
ವರದಿ- ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗಡ್ಡದ: ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಡಿ ಬರುವ ರಾಜ್ಯದ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪೈಕಿ ಎಂಸಿಪಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಇದಾಗಿದೆ.
Published : May 20, 2026 at 11:14 AM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ, ಅಪಹರಣಗಳಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಎಂಸಿಪಿ (ಮೊಬೈಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್) ವಾಹನ ಬಂದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಡಿ (ಎಎಐ) ಬರುವ ರಾಜ್ಯದ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪೈಕಿ ಎಂಸಿಪಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಇದಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿವೆ. ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ದಟ್ಟಣೆ ಹಾಗೂ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಎರಡು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಎಎಐ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಜಿವಿಕೆ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವಾಹನ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಒಳಗಡೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ವಾಹನದ ಒಳಗಡೆ ಮಿನಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಇದೆ. 8-10 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ, ಅಪಹರಣವಾದಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಸಭೆ ನಡೆಸುವುದು, ತ್ವರಿತ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದರೆ ಸಂವಹನ, ಮಾನಿಟರ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವೂ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಈ ಎಂಸಿಪಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಕಲಬುರಗಿ, ಮೈಸೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಈ ಪೈಕಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆಗಮನ-ನಿರ್ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವುದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವೂ ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ? ವಿಹೆಚ್ಎಫ್ (ವೆರಿ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಯುಹೆಚ್ಪಿ (ಅಲ್ಟ್ರಾ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವಿನ್ಸಿ) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಏರ್ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (ಎಟಿಸಿ), ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟ್ಲೈಟ್ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸಂವಹನ, ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ವೈ-ಫೈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ವಿಡಿಯೋ ವಾಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾನಿಟರ್ಗಳಿವೆ. ಇವು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫೀಡ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಚಿತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ದೇಶಕ ರೂಪೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದ ವೇಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂವಹನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಹನ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಡ್ರಿಲ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವಾಹನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎಎಐನಡಿ ಬರುವ ರಾಜ್ಯದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪೈಕಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಎಂಸಿಪಿ ವಾಹನ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ಸೇರಿದಂತೆ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
