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ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ 'ಮಯೂರ ರುಚಿ ಆನ್ ವ್ಹೀಲ್ಸ್'; ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಬಳಿಗೆ ಮಯೂರ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ರುಚಿ: ಸಚಿವ ಕೆ.ಜೆ. ಜಾರ್ಜ್

ಹಂಪಿ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಮೈಸೂರು, ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಫುಡ್ ವ್ಯಾನ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಾರ್ಜ್​ ತಿಳಿಸಿದರು.

Minister K.J. George
ಸಚಿವ ಕೆ.ಜೆ.ಜಾರ್ಜ್ (X@thekjgeorge)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 3, 2026 at 8:09 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಅವರು ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (KSTDC) ಮಯೂರ ರುಚಿ ಆನ್ ವ್ಹೀಲ್ಸ್ - ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಕೆ.ಜೆ. ಜಾರ್ಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

KSTDCಯ ಮಯೂರ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸೇರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಹಂಪಿ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಮೈಸೂರು, ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಫುಡ್ ವ್ಯಾನ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

KSTDC ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 24 ಮಯೂರ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ದೂರವಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಯೂರ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಬಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಉಪಾಹಾರ, ತಿಂಡಿ, ಊಟ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಯೂರ ರುಚಿ ಆನ್ ವ್ಹೀಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಆಹಾರ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನೂ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಉತ್ತಮ ತಾಣವನ್ನು ನೋಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರದ ಅನುಭವವನ್ನೂ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಮಯೂರ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಬಳಿಗೇ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರವಾಸದ ಅನುಭವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಲಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರಕ್ಕೂ ಉತ್ತೇಜನ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ KSTDCಯ ಆದಾಯವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಕೆ.ಜೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಹೇಳಿದರು.

KSTDC ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, KSTDC ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂತಹ ಮೊಬೈಲ್ ಆಹಾರ ಸೇವಾ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೆಚ್ಚು ಸೇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಯೂರದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಸ್ಥಳೀಯ ಖಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದರು.

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ.ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾತ್ ಮನೋಹರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಆಹಾರವು ಪ್ರವಾಸಿ ಅನುಭವದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 'ಮಯೂರ ರುಚಿ ಆನ್ ವ್ಹೀಲ್ಸ್' ಮೂಲಕ KSTDCಯ ಆತಿಥ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಹೊರಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅನುಕೂಲ- ಈ ಮೂರನ್ನೂ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

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MINISTER K J GEORGE
BENGALURU
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ಮಯೂರ ರುಚಿ ಆನ್ ವ್ಹೀಲ್ಸ್
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