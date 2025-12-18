ಮಾಯಕೊಂಡ ಶಾಲೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಭೇಟಿ; ಶೌಚಾಲಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಡಿಡಿಪಿಐಗೆ ಸೂಚನೆ
ಮಾಯಕೊಂಡ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಹಾವೀರ ಎಂ.ಕರೆಣ್ಣವರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 18, 2025 at 6:33 PM IST|
Updated : December 19, 2025 at 9:39 AM IST
ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.
ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಯಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಯ ಶೌಚಾಲಯದ ದುಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ವು ವಿಸ್ತೃತ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಹಾವೀರ ಎಂ.ಕರೆಣ್ಣವರ್ ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶೌಚಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉದ್ದನೆಯ ಲೈನ್ ಗಮನಿಸಿ, ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು, ಅದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಬಿಸಿಯೂಟ ಸೇವಿಸಿದರು. ಅಂದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು, ತಕ್ಷಣ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಡಿಡಿಪಿಐ ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ 6ರಂದು ಮಾಯಕೊಂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ, ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆ ತಲುಪಿದ 75 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ; 250 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಶೌಚಾಲಯ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಯಲೇ ಗತಿ! ಎಂಬ ಮೊದಲ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕರೆಗೂ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಹುಡುಗಿಯರು, 185 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಒಂದೇ ಟಾಯ್ಲೆಟ್; ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬಯಲೇ ಗತಿ! ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿಯು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು.
ಈ ವರದಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದು, ಮಾಯಕೊಂಡದ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ನ್ಯಾಯಧೀಶರು ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಬಿಸಿಯೂಟ ಸವಿಯುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದಲೂ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಕರೆಣ್ಣನವೆರ್, "ಶಾಲೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ವರದಿ ಕಳಿಸಿದ ತರುವಾಯ ಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಡಿಡಿಪಿಐ ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಅವರೂ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಎನ್ಆರ್ಜಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸ್ಥಳ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಶೌಚಾಲಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಶುರು ಆಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯತನಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಳು ಬಿದ್ದು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಇನ್ನು ಎರಡು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಜೆಸಿಬಿಯಿಂದ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಬಳಕೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾಲಕರಿಗೆ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಶೌಚಾಲಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿದೆ. ಮಾಯಕೊಂಡ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೂತನ ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
