ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಮೇಲಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಲಿ: ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್
ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಶಾಂತಿ, ಸುಖ, ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 22, 2026 at 8:18 AM IST
ಮೈಸೂರು: ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ 417ನೇ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತ ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆ ರಾಜಪಥದಲ್ಲಿ ಗಾಂಭಿರ್ಯದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿತು. ವೈಭವದ ಜಂಬೂಸವಾರಿಗೆ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸೇರಿದಂತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.
ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮೆರಗು ನೀಡಿದ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಕಲಾತಂಡಗಳು : ಈ ಬಾರಿಯ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯ ವೈಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದು ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಾತಂಡಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ. 53 ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರಗಳು, 48ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಾತಂಡಗಳು ರಾಜಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ, ನಾಡಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಕಲಾ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿದವು.
ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ 16 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಬಿಂಬಿಸಿದವು. ಜೊತೆಗೆ ವಾಯುಪಡೆ ಹಾಗೂ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರಗಳು ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಣೆಗೊಳಿಸಿದವು.
ಕಲಾತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಲು ಕುದುರೆ, ಗೊರವರ ಕುಣಿತ, ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಕೀಲು ಗೊಂಬೆ, ವೀರಗಾಸೆ, ಮರಗಾಲು, ಮಕ್ಕಳ ವೃತ್ತಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.
ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕ್ಷಣ: "ನಾಡ ಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ದೂರವಾಗಿ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ತಲುಪಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ. ಅನ್ಯಾಯ ಅಳಿಯಬೇಕು, ಸಮಾನತೆ ಬೆಳಗಬೇಕು. ಕಷ್ಟಗಳು ಕರಗಬೇಕು. ರೈತರು, ಯುವಕರ ಬದುಕು ಬೆಳಗಬೇಕು" ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಧ್ವಜ ಪೂಜೆ ಬಳಿಕ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು.
"ಇಂದು ನಂದಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕ್ಷಣ. ನಾಡಿನ ಪ್ರಜಾಸೇವಕನಾಗಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದಿಂದ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಶಾಂತಿ, ಸುಖ, ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ" ಎಂದರು.
"ಕೊಪ್ಪಳದ ಶ್ರೀಗಳು ದಸರಾಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ, ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ, ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಈ ವೈಭವ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶಕ್ತಿ, ಜನಸೇವೆಯೇ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ರಾಜಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಸರಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಹಬ್ಬ. ರಾಜಮನೆತನಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಗೌರವ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನೆರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ನಟರು, ದೇಶ ಕಾಯುವ ಯೋಧರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಮೇಲಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಲಿ ಎಂದು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಜಾಸೇವಕನಾಗಿ ಶುಭಕೋರುತ್ತೇನೆ. ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಹೊಸ ಆನೆ ಪ್ರಶಾಂತನ ಮೇಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನು ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆ ತಾಯಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಆ ಆನೆಗೆ ಸಿಗಲಿ" ಎಂದು ಶುಭಕೋರಿದರು.
ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಹೋದರರಂತೆ ಸಾಮರಸ್ಯದಲ್ಲಿರಬೇಕು: ನೆರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಿಎಂಗಳ ಆಗಮನದಿಂದ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಣ ಸಾಮರಸ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, "ಖಂಡಿತಾ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳು ಮಾತನಾಡುವ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಹರಿದು ಎಳ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಹೋದರರಂತೆ ಸಾಮರಸ್ಯದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ನೆರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 45 ಲಕ್ಷ ಜನ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಸರಾ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತವಾಗಿದ್ದು, ವಿದೇಶದಿಂದಲೂ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 13 ವಿದೇಶಿ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ದಸರಾಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮೆರಗು ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮೈಸೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, "ಯುವಕರು-ಯುವತಿಯರು ರೀಲ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ದಸರಾ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಸರಾ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ರೂಮುಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರೂಮುಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಆಗದಂತೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಏರ್ ಶೋ, ಕಂಬಳ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಮುಖ್ಯ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ದಸರಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಹೊಸ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬರೆದ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ: ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೇರಳದ ಸಿಎಂ ಡಿ.ವಿ. ಸತೀಶನ್, ತೆಲಂಗಾಣದ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಎಂಗಳು ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ, ರಾಜಮನೆತನದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್ ಅವರು ಸಹ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 7,925 ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ: ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್