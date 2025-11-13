ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಾತೃ ಭೋಜನ: ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಮರೆತು ಅಮ್ಮನ ಕೈತುತ್ತು ಸವಿದರು
ಶ್ರೀ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಸನದ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತೃ ಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.
Published : November 13, 2025 at 12:18 PM IST
ಹಾಸನ: ಮಾತೃ ಭೋಜನ. ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ತಂದಿರುವ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ, ನೂತನ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗದು.
ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಮಾತೃ ಭೋಜನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಡರಾತ್ರಿಯ ತನಕ ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿಯ ಕೈತುತ್ತು ಸವಿಯುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ.ಸಂತೋಷ್, "ಖಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಮನ್ನವೇ ಮುಂಜಾಗೃತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ತಂದೆ, ತಾಯಿಗಳು ಇರುವಾಗಲೇ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯದಿಂದ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇರುವಷ್ಟು ದಿನ ತಾಯಿಯ ಕೈತುತ್ತು, ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಯೋಗಶಿಕ್ಷಕ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, "ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇ ಗಳಿಸಿದರೂ ಅದು ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸತ್ತಾಗ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಾನೇ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸತ್ತಾಗ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತಂದೆ, ತಾಯಿಯ ಸೇವೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅವರನ್ನು ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ" ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕ ಗಿರೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಾತೃಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಹಾರದ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸವಿಯಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಸವಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಮ್ಮನ ಕೈತುತ್ತು ನೆನಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದು. ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೈತುತ್ತು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದವರಿಗೂ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಅಥವಾ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಉಣಬಡಿಸದೆ, ನೂರಾರು ತಾಯಂದಿರು ಕೈತುತ್ತಿನ ಮೂಲಕವೇ ಊಟ ನೀಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
ಮಾತೃ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು, ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಯಸ್ಸಿನ ಭೇದವಿಲ್ಲದೇ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರುಗಳಿಗೆ, ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಟ್ಟೆ, ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಬಳಸದೇ, ಕೈತುತ್ತಿನ ಮೂಲಕವೇ ನೀಡಿದ್ದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಕರೆ ಶಾಲೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.
